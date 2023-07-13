"Дуже потужна зброя": Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, — генерал ЗСУ

За словами командувача угруповання "Таврія" Олександра Тарнавського, їх поки що не застосовували на полі бою. Вище керівництво опрацює тактику, як це правильно зробити, щоб не порушити домовленості з Вашингтоном.

Україна вже отримала від Сполучених Штатів Америки перші партії касетних боєприпасів, однак на полі бою їх поки що не використовували. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю виданню CNN 13 липня.

Через тиждень після того, як президент Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги для Києва, частина з неї вже встигла приїхати. У Вашингтоні тоді заявляли, що рішення далося їм важко.

"Ми щойно отримали їх, ми їх ще не використовували, але вони можуть докорінно змінити (ситуацію на фронті — ред.)", — ідеться в повідомленні.

Олександр Тарнавський також зазначив, що рішення про те, коли і на яких ділянках застосовуватиметься нова зброя, ухвалюватиме вище керівництво, однак російські окупанти вже налякані такою перевагою ЗСУ.

До слова, використання касетних боєприпасів заборонено в густонаселених пунктах, навіть якщо вони тимчасово зараз перебувають під російським контролем, і Україна дала таке зобов'язання, але росіян це не заспокоює.

"Ворог відмовиться від тієї частини місцевості, де можна їх використовувати. Росіяни думають, що ми будемо використовувати їх на всіх ділянках фронту. Це дуже неправильно. Але вони дуже стурбовані", — ідеться в повідомленні.

В інтерв'ю CNN журналісти також згадали заяву радника з національної безпеки США Джейка Саллівана про те, що постачання касетних боєприпасів — тимчасове рішення. Щойно виробництво звичайних снарядів вдасться збільшити до рівня, який би задовольняв українські потреби, партнери знову до них повернуться.

Нагадаємо, 12 липня повідомлялося, що в Міноборони пояснили, як застосовуватимуть касетні боєприпаси. Глава відомства Олексій Резніков зазначив, що ЗСУ не збираються порушувати домовленості, яких вдалося досягти з Вашингтоном.

7 липня повідомлялося, що США оголосили про постачання Україні касетних бомб, але генсек ООН Антонiу Гуттеріш висловив протест.