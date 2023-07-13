Ховають боєприпаси: 3 ОШБр показала знищення складу БК росіян в районі Бахмута (відео)

Росіяни вирішили ретельно заховати боєкомплект у густій рослинності, але згодом втратили склад завдяки влучній роботі української артилерії.

Російські загарбники втратили боєприпаси на Бахмутському напрямку. Подробиці повідомила пресслужба 3-ої окремої штурмової бригади у Telegram.

Українські війська знову залишили окупантів без снарядів. Росіяни вирішили ретельно заховати боєкомплект у густій рослості, але їм цього зробити не вдалося.

Склад загарбників був зафіксований аеророзвідкою. Згодом артилерія й продемонструвала влучність стрільби.

"Працює 1 САБ, 2 самохідного артилерійського дивізіону", – йдеться у дописі.

Ситуація в районі Бахмута у липні 2023 року

ЗСУ станом на 12 липня контролюють усі висоти навколо Бахмута. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що на деяких ділянках фронту ЗСУ досягають нових успіхів, що частково підтверджують російські військові блогери. Тим часом в окупантів провалилися всі спроби наступу.

Олег Калашніков, прессофіцер 26 артилерійської бригади ім. Генерал-Хорунжого Романа Дашкевича, 11 липня повідомив, що на околицях Бахмута тривають бої за вулицю Ювілейну. Українські військові й надалі ведуть важкі бої за на південному та північному флангах поблизу Бахмута. Російські війська намагаються посилити цей напрямок відповідними резервами. З його слів, що ворог постійно намагається проводити контрнаступальні дії поблизу населеного пункту. Знищення логістики російських військових наразі є одним з головних завдань для Сил оборони України.

Нагадаємо, 11 липня стало відомо, ССО України знищили 9 одиниць ворожої техніки в районі Бахмута. За тиждень ліквідували артустановки та важливі комплекси військ РФ – Р — 325У, станція РЕБ "Леєр", комплекси П-18 "Малахіт" та комплекс "Каста — 2Е2". Визначивши координати розташування техніки та розрахунків противника, було нанесено ураження засобами артилерії.