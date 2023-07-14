За 100 метрів від управління ФСБ: у РФ заявили про атаку БПЛА по Курській області (фото, відео)

Російські журналісти стверджують, що вибух пролунав у місті Курчатов, яке розташоване за чотири кілометри від Курської АЕС.

У ніч на 14 липня в Курській області Російської Федерації пролунав вибух. Про це пише російське видання Mash.

Повідомляється, що звук вибуху чули жителі міста Курчатов, що за чотири кілометри від Курської АЕС. У мережі також з'явилося відповідне відео.

Журналісти стверджують, що причиною вибуху була атака безпілотного літального апарату. За їхніми словами, в одному з житлових будинків вибило вікна.

Пізніше ЗМІ також показали фото уламків БПЛА, які, як повідомляється, "розбирають роззяви".

"На першому поверсі частково вибили скло. Дрон впав за 100 метрів від місцевого відділення УФСБ", — ідеться в публікації.

За інформацією журналістів, Курчатов зазнав атаки саморобного БПЛА на реактивній тязі. Причиною його падіння, за їхніми словами, стало зіткнення з ялиною.

За даними Telegram-каналу Shot, у Курчатові спрацювала система протиповітряної оборони.

Нагадаємо, в ніч на 12 липня на території Російської Федерації, у місті Єкатеринбург, сталася масштабна пожежа. За даними російських журналістів, вогонь охопив склади біля СНТ "Енергетик-3".

Раніше, 12 липня, у РФ через атаку безпілотника прогримів вибух на заводі "Консервсушпром" у Брянській області, де виготовляють сухпайки для російської армії. Пошкоджень зазнав дах одного з цехів.

Крім того, 11 липня безпілотник помітили жителі Підмосков'я. Квадрокоптер розміром 20 на 20 сантиметрів із прямокутним предметом залетів у місто Подольськ Московської області.