Нагадує Пригожина: в ISW розповіли, навіщо генерал Попов розкритикував Міноборони РФ

Аналітики зазначили, що у своїй риториці Іван Попов прирівняв себе до "лідера повстання", можливо, розраховуючи на те, що його висловлювання буде оприлюднено.

Колишній командувач 58-ї загальновійськової армії Російської Федерації генерал-майор Іван Попов, імовірно, знав, що його аудіоповідомлення з критикою вищого командування Міністерства оборони РФ буде злито в мережу. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 13 липня.

Як зазначають аналітики, Попов заявив, що його звільнили через постійне висловлення невдоволення вищому командуванню щодо проблем ЗС РФ на Запорізькому напрямку.

У злитому генерал-лейтенантом Андрієм Гурульовим аудіоповідомленні Попов каже, що висловлював заклопотаність відсутністю у РФ засобів контрбатарейної війни, значними втратами росіян через українську артилерію та іншими питаннями.

"Попов, можливо, хотів, щоб деякі одержувачі злили аудіо", — вважають аналітики.

У звіті йдеться, що на тлі нещодавнього заколоту ПВК "Вагнер" генерал Попов у своїй заяві прирівняв себе до "лідера повстання", незалежно від того, чи хотів він, щоб аудіозапис злили. Він узяв собі позивний "Спартак", а своїх підлеглих називав "гладіаторами".

"Попов, можливо, використовував це порівняння, щоб підкреслити своє уявлення про себе як про відмінного від невмілого російського військового командування, яке активно завдає шкоди", — припустили автори звіту.

Аналітики також зазначають, що заяви Попова помітно нагадують риторику засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина до і після його збройного повстання. При цьому Попов не був помічений у зв'язках із Пригожиним.

Говорячи про цілі Попова, аналітики згадали про те, що раніше російський генерал-полковник Михайло Теплинський, який пішов у відставку через конфлікт із Валерієм Герасимовим, використовував зв'язки у спільнотах ветеранів, щоб безпосередньо звернутися до Володимира Путіна та заручитися підтримкою антигерасимівської групи всередині Міноборони.

"Попов, ймовірно, змоделював свою спробу домогтися прихильності Путіна для досягнення бажаних цілей на основі успішного звернення Теплинського до Путіна", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, що 13 липня стало відомо про відсторонення Івана Попова від командування 58-ю загальновійськовою армією Південного військового округу ЗС Росії. У зверненні відстороненого військового йдеться, що він нібито постраждав "за правду".