Вибух у Курчатові стався в критичній близькості від Курської АЕС, — росЗМІ (відео)

За даними росЗМІ, відстань від населеного пункту, який атакували безпілотники, до Курської АЕС близько 4 кілометрів. Місто побудоване на березі ставка-охолоджувача атомної станції.

У ніч на 14 липня Курчатов Курської області атакували безпілотники. У російських джерелах заявляють, що вибухи сталися в критичній близькості від Курської АЕС. Про це повідомляє пропагандистське медіа SHOT.

Зазначимо, що Курчатов розташований біля Курської АЕС. Населений пункт побудований на березі ставка-охолоджувача атомної станції.

"Вибух над містом Курчатов Курської області пролунав на всю округу. Попередньо, спрацювала система ППО. Відстань від населеного пункту до Курської АЕС близько 4 кілометрів. Інформації про постраждалих немає", — зазначає канал SHOT.

Відстань від Курської АЕС до м. Курчатов

Цікаво, що раніше це ж джерело повідомляло, що ймовірною ціллю дронів був військовий аеродром Балтимор.

Що відомо про атаку безпілотників на Курчатов

У ніч на 14 липня в Курській області Російської Федерації пролунав вибух.

Повідомляється, що звук вибуху чули жителі міста Курчатов, що за чотири кілометри від Курської АЕС. У мережі також з'явилося відповідне відео.

"Критично важливих об'єктів унаслідок падіння безпілотника і його подальшої детонації пошкоджено не було", — повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, додавши, що уламками "посічено фасад і скління" багатоповерхового житлового будинку.

У росЗМІ традиційно звинуватили ЗСУ в атаці на Курську область, зазначивши, що раніше Україна не мала подібного озброєння.

"На фото — тайванська турбіна Kingtech K-210G, яка стояла на БПЛА. Через її звук, місцеві могли прийняти безпілотник за ракету. До цього такі дрони у ЗСУ не зустрічалися", — заявили в Telegram-каналі Mash.

У мережі показали фото уламків БПЛА, які, як повідомляється, "розбирають роззяви".

Нагадаємо, в ніч на 12 липня на території Російської Федерації, у місті Єкатеринбург, сталася масштабна пожежа. За даними російських журналістів, вогонь охопив склади біля СНТ "Енергетик-3".

Раніше, 12 липня, у РФ через атаку безпілотника прогримів вибух на заводі "Консервсушпром" у Брянській області, де виготовляють сухпайки для російської армії. Пошкоджень зазнав дах одного з цехів.

Крім того, 11 липня безпілотник помітили жителі Підмосков'я. Квадрокоптер розміром 20 на 20 сантиметрів із прямокутним предметом залетів у місто Подольськ Московської області.