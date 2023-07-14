"Впливає на будь-які об'єкти": у ЗСУ розповіли, як РФ користується поганою погодою під час обстрілів

За словами представника Повітряних сил Юрія Ігната, мобільним вогневим групам потрібно прицілитися по об'єкту, а за хмарної та дощової погоди це зробити вкрай важко.

В Україні значно зіпсувалися погодні умови, чим почали користуватися російські окупанти під час обстрілів мирних міст. Про це заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 14 липня.

За його словами, значна хмарність заважає українським силам ППО прицілитися і ліквідувати ціль у небі. Противник розуміє це, тому в останні кілька днів почастішали обстріли.

"Ворог використовує не тільки темний час доби. Можливо, дехто хотів скористатися деякими "забаганками" погоди. Ну і так само погода впливає на будь-які об'єкти, які є в небі, і на роботу пілотованої авіації", — йдеться в повідомленні.

Мобільні вогневі групи повинні бачити повітряну ціль у небі, щоб знищити її та уникнути наслідків, а за хмарної погоди це зробити вкрай складно, хоч і можливо.

Якщо йдеться про крилаті ракети або ж дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed, то тут погода вкрай рідко впливає, оскільки вони літають за своїм заданим маршрутом.

"Якщо буде якийсь сильний вітер бічний, обмерзання з перепадом температур, то це може впливати на "Шахеди", які запускають через Азовське море. Зараз, як бачимо, противник застосовує їх і навіть у таку погоду, коли є і хмарність, і зливи", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 14 липня повідомлялося, що силам ППО вдалося збити 16 ударних і 7 розвідувальних БПЛА ЗС РФ. Над Одеською областю було збито 8 БПЛА, над Миколаївською областю — 2 БПЛА, а над Дніпропетровською областю — 6. У пресслужбі Повітряних сил зазначили, що всього в небо було запущено 17 дронів-камікадзе.