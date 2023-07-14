"Хочуть уникнути аварії": Кулеба розкрив деталі обговорень щодо України в кулуарах НАТО (відео)

Міністр закордонних справ завірив, що "квантовий ривок" у питанні членства в Північноатлантичному альянсі станеться раніше, ніж очікується. З його слів, Київ вже бачать в організації.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився враженнями від саміту НАТО у Вільнюсі. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого 14 липня ICTV.

"Мене не влаштовує тільки один момент — що в самому тексті комюніке саміту немає чітких слів, що або Україну запрошуємо до членства, або запросимо умовно завтра. Але це був саміт, на якому важливо не лише те, що було в тексті, в офіційних рішеннях і заявах, але і те, що було за лаштунками", — підкреслив голова МЗС.

Він зазначив, що саміт у Вільнюсі принципово відрізнявся від попередніх — у Бухаресті в 2008 році і навіть у Мадриді минулого року.

"Різниця ця полягала в тому, що ми подолали психологічний бар'єр. Я бачу, що Україну реально бачать членом НАТО", — заявив Кулеба.

На його думку, погано, що в НАТО не здійснили "квантовий ривок", однак на Україну він чекає "значно раніше, ніж нам здається".

"Всі всередині за закритими дверима абсолютно спокійно впевнено кажуть: "Не хвилюйтеся, це питання вирішене, ви будете членом НАТО"", — розповів міністр.

Зі слів Кулеби, "ключові партнери" України бояться надмірної швидкості у питанні членства.

"Вони абсолютно погоджуються з тим, що Україна приїде в пункт призначення і буде членом НАТО. Немає жодних сумнівів тепер у цьому. Але в них є страх, що якщо занадто швидко їхати, то можна потрапити в аварію. А вони цього хочуть уникнути", — зазначив він.

Інтерв'ю Дмитра Кулеби (про результати саміту НАТО — з 0:35)

Нагадаємо, 11 липня країни НАТО оголосили у Вільнюсі, що не запрошують Україну до перемовин про членство зараз, але зроблять це пізніше. Для цього Україна має виконати умови, а союзники — погодитись. Водночас ПДЧ з умов був виключений.

Фокус зібрав в одному матеріалі підсумки саміту НАТО у Вільнюсі.