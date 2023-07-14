Воював з 2014 року: на Запоріжжі ліквідували командира розвідбатальйону РФ Чепу (фото)

За даними аналітика, на момент захоплення Криму 2014 року росіянин перебував на півострові і, найімовірніше, був учасником цих подій.

Під час операції на українському фронті було усунуто командира розвідувального батальйону окупаційних сил 810-ї окремої бригади морської піхоти Володимира Чепу. Ймовірно, цей російський громадянин брав участь у ворожих діях проти України з 2014 року і, зокрема, мав причетність до анексії Криму. Про це повідомив співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

Його "демілітаризація" відбулася в Запорізькій області.

Згідно зі словами Комахідзе, перед цим інцидентом у російських соціальних мережах з'явилася інформація про смерть командира розвідувального батальйону 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії на Оріхівському напрямку 12 липня. У некролозі, можливо, прикріпленому до посту, містилося фото, імовірно вирізане з газети.

"Ліквідація офіцера такого рівня підтверджує дані про великі проблеми росіян на Запорізькому напрямку", — зазначив Комахідзе.

Згідно з відкритими даними, Чепа Володимир Олександрович 22.04.1990 р.н. — уродженець Красноярська, випускник Новосибірського військово-командного училища.

При цьому проживав він у Севастополі. Там 2021 року росіянин був фігурантом судової постанови — проходив як притягнута до адміністративної відповідальності особа.

"Тобто, на момент захоплення Криму російськими окупантами 2014 року, Чепа перебував у Криму і, найімовірніше, був учасником цих подій", — дійшов висновку Комахідзе.

Нагадаємо, 1 липня Генштаб ТСК повідомив про те, що РФ використовує мобільні крематорії, щоб приховати свої втрати. Одна з таких спеціальних машин стоїть у Бердянську. Крематорій спалює тіла російських військових, які були ліквідовані під час контрнаступу ЗСУ. Процедура кремації позбавляє родичів окупантів пільг і компенсацій, адже облік смертності не ведеться.

30 червня у ЗСУ назвали втрати ворога в Херсонській та Запорізькій областях. Українські захисники знищили впродовж доби 2 російських танки, 3 ББМ, 2 БМ-21 "Град", 2С5 "Гіацинт-С", БпЛА Supercam та іншу техніку.