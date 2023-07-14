Цифри на фронті — на користь України. Як розвивається контрнаступ ЗСУ, якщо відкинути емоції

Розумники із Заходу, які люблять побурчати на Україну, нехай викидають свої книжки військового мистецтва. А якщо серйозно, то нехай ревізують і переписують. Тому що цифри дають нам зовсім іншу картину, ніж суха теорія. Думка військового оглядача Фокуса Ігаля Левіна.

У морі емоцій, спекуляцій і російських вкидань найважливіше — це цифри. За звітами моніторингової групи Oryx, обопільні задокументовані втрати в техніці від початку липня мають такий вигляд.

1-3 липня: 38:15 на користь України

на користь України 4-8 липня: 75:28 на користь України

на користь України 9 липня: 27:28 фактично паритет

фактично паритет 10-11 липня: 64:37 на користь України

на користь України 12-13 липня: 50:16 на користь України

Тобто, попри те, що Україна продовжує наступати на низці фронтів і напрямків, ворог, як і раніше, зазнає відчутно більших втрат, ніж українці, які наступають. І що найголовніше, ЗС РФ продовжують втрачати артилерію. Кожен може відкрити згадані вище звіти Oryx і переконатися, що, як правило, на один втрачений Україною ствол припадає 5 російських.

Вибивання техніки вже позначається на становищі сил на фронті. За свідченням одного з аеророзвідників із 35-ї окремої бригади морської піхоти, з яким я на зв'язку і який веде бої на самому вістрі атаки разом зі своєю бригадою, якщо минулого місяця окупанти перекидали свої резерви на тактичному рівні за допомогою бойових машин піхоти, то ось уже тиждень підвозять піхоту на самий "нуль" за допомогою вантажних і легкових авто.

Це все не означає, що наступ іде легко і що ворог просто завтра випарується, але цифри не обдуриш. Факти вогневої переваги українців очевидні. І знову — це не означає, що хлопцям на фронті все дається просто. З тієї ж 35-ки розповідають про колосальні надзусилля, про роботу російських РСЗВ по них, про суцільні мінні поля, про новачків, що прибувають з навчальних закладів, ще не обстріляні, і з якими потрібно проводити роботу відразу на місцях.

Війна взагалі ніколи не буває легкою. Будь-який бій унікальний і складний, навіть якщо йдеться про успішну кампанію загалом. Але ще раз повторю, цифри не обдуриш, тому продовжуємо підтримувати армію і бійців усім, чим тільки можемо, і з холодними головами дивимося на те, як змінюються конфігурації сил і структура бойових порядків на фронті.

Змінюються не на користь Росії.

А розумники із Заходу, які люблять побурчати на Україну, нехай викидають свої книжки військового мистецтва. А якщо серйозно, то нехай піддають ревізії і переписують. Нехай пояснять, як це — проводити наступальні операції обмеженими силами, з обмеженою підтримкою з повітря, але при цьому зазнавати менших втрат, ніж у ворога.