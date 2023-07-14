Викуплять у Тайваню: США хочуть передати Україні ЗРК MIM-23 Hawk, — китайські ЗМІ (фото)

Комплекс Hawk може справлятися з ворожими крилатими ракетами і дронами-камікадзе. Його дальність ураження цілей — до 50 км.

США придбають списані зенітні комплекси MIM-23 Hawk із ракетами в Тайвані, переобладнають їх і відправлять в Україну. Про це повідомило китайське видання ChinaTimes.

Тайвань має щонайменше 13 батарей і 39 радарів цієї системи.

Що відомо про ЗРК MIM-23 Hawk

Це американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Комплекс прийнято на озброєння 1960 року, відтоді він пройшов кілька модернізацій. Система Hawk є попередником системи протиракетної оборони Patriot виробництва Raytheon Technologies.

Україна висловила потребу в посиленні своїх Повітряних Сил додатковими ЗРК (зенітно-ракетними комплексами), включно з MIM-23 Hawk. Незважаючи на те, що Hawk уже знято з озброєння в багатьох країнах, він може справді зіграти важливу роль у забезпеченні безпеки повітряного простору України.

MIM-23 Hawk було введено в експлуатацію ще 1960 року, він пройшов чотири основні модернізації за цей час. Остання широко поширена модернізація, відома як Phase III, відбулася в 90-х роках, коли вже готувався до виведення з експлуатації. Ця модернізація включала цифровізацію комплексу, що дає змогу одночасно перехоплювати кілька цілей і знищувати маловисотні цілі.

Завдяки впровадженню комп'ютерних технологій, MIM-23 Hawk отримав можливість провести подальшу модернізацію, відому як Hawk XXI, що перебуває на озброєнні Туреччини наразі. Головною особливістю цієї модернізації є інтеграція сучасного радара AN/MPQ-64 Sentinel, який також використовується в сучасному ЗРК NASAMS, а також повна цифровізація всіх систем комплексу. Радар AN/MPQ-64 Sentinel є сучасним тривимірним радаром, який використовується для виявлення і відстеження цілей на середніх і великих висотах.

ЗРК MIM-23 Hawk

Технічні характеристики MIM-23 Hawk

Дальність виявлення цілей — до 100 км.

Дальність ураження цілей — до 50 км.

Максимальна висота цілі — до 20 км.

Вага — 590 кг.

Довжина — 5,08 м.

Боєголовка — 54 кг.

Комплекс Hawk зможе відмінно впоратися з ворожими крилатими ракетами і дронами-камікадзе.

Крім того, нагадаємо, що в Осло вже погодилися надати Україні 1000 нанодронів типу Black Hornet, а також збільшити фінансування військової допомоги на $238 млн. Крім озброєння, за додаткові кошти українцям буде надано продовольчі пайки. Загальна сума підтримки Норвегії цього року становить 10 млрд норвезьких крон, тобто близько 900 млн доларів.

Також наприкінці червня повідомлялося, що Литва придбала для України дві пускові установки для ЗРК NASAMS. За словами президента Науседи, під час саміту НАТО в липні він очікує ще більше спільних рішень для посилення України.