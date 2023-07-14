"Влучання у Bradley з танка Т-72": аналітик ІС оцінив рівень захисту БМП (відео)

Влучання, ймовірно, відбулося з пострілу 125-мм калібру танка Т-72, але бойова машина витримала атаку.

БМП M2A2 Bradley ODS-SA американського виробництва міг пошкодити танк Т-72. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у Telegram опублікував реакцію на відео з соцмереж.

Як зазначив фахівець, влучання, ймовірно, відбулося з пострілу 125-мм калібру. Зі слів Коваленка, Bradley – одна з найбільш захищених БМП у світі. Її бортовий захист виконано за схемою сталь-алюміній-кевлар, а борти мають сталеві екрани.

"Броня тримає 30-мм і навіть ПТУР, але танковий постріл… кхм", – висловився він.

Участь M2 Bradley у боях в Україні

Боєць ЗСУ розповів, як підбитий M2 Bradley продовжив працювати. За словами військовослужбовця, є багато історій про те, як військова техніка, надана Україні західними союзниками, допомагала бійцям вижити.

У червні командир M2 Bradley 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Андрій розповів, як його бронемашина опинилася під ворожим обстрілом. Через велику кількість прильотів на його бронемашині сталася детонація ПТКРів, після чого вона заглохла. Військовослужбовець віддав наказ висадити десант, після чого довелося викликати евакуацію, оскільки внаслідок ворожої атаки було кілька постраждалих. Сам Андрій отримав черепно-мозкову травму і був госпіталізований. Захист екіпажу, тобто головне завдання, бойова машина виконала.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що легендарну БМП Bradley хочуть перейменувати і зробити безпілотною. Пентагон оголосив конкурс серед компаній на модернізацію бойової машини та вже приймає проєкти на розгляд. Армія США ще у 2019 році окреслила плани щодо тотальної модернізації своєї основної бойової машини піхоти Bradley і вже окреслилося коло компаній, які можуть взяти участь.