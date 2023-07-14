Путін прагне утримати Донбас і збирає війська для наступу біля Кремінної, — експерт

За словами військового дослідника Шона Белла, російські війська зосереджують сили на Донбасі й самі готуються перейти в наступ. Поки потужна оборона ЗС РФ не прорвана, Україна ризикує втратити ініціативу.

Потенційний російський наступ у районі Кремінної може зазнати невдачі, що позначиться на обороноздатності російських військ. Про це повідомляє Sky News.

"Хоча початковим наміром незаконного вторгнення Росії в Україну, судячи з усього, було захоплення всієї України, нинішні амбіції президента Путіна, схоже, обмежилися утриманням Донбасу і Криму", — зазначив військовий дослідник Шон Белл.

На його думку, евфемізм, обраний для повномасштабного вторгнення в Україну, — "спеціальна військова операція" — залишає Путіну можливість зупинитися в будь-який час і в будь-якому місці, та проголосити перемогу.

Поточне становище на фронті вказує на те, що ЗС РФ необхідно убезпечити свої завоювання від контрнаступу України, оскільки будь-який прорив російської лінії оборони може дати такий необхідний імпульс Силам оборони й, як наслідок, вирішальну військову перевагу.

Але натомість ЗС РФ, схоже, зосереджують зусилля на Донбасі й самі готуються до подальших наступальних дій.

Поки потужна російська оборона ще не прорвана, Україна не набрала обертів і ризикує втратити ініціативу, вважає експерт.

Зосередивши російські сили на Донбасі, Путін може її перехопити. Українському військовому командуванню доведеться вирішувати — чи перенаправляти обмежені військові ресурси в регіон, чи скористатися проломами, спричиненими перекиданням особового складу противника на півдні.

До того ж Путін був змушений зміцнювати обороноздатність усередині РФ через бунт Євгена Пригожина.

Тому найімовірнішим видається те, що Путін зосереджений на обороні Донбасу і може віддати пріоритет цьому регіону навіть перед збереженням сухопутного коридору з Криму в Донбас.

Але це ще не означає, що ЗС РФ втратили інтерес до півдня України, це, скоріше, свідчення того, що основні зусилля зосереджені на пріоритетних напрямках.

Нагадаємо, що Сили оборони готуються до наступу в Херсонській області. Полковник Нацгвардії Микола Уршалович зазначив, що розвідка України виявила за порівняно невеликий час 393 цілі ЗС РФ. Спільними силами СБУ та ЗСУ було знищено частину з них.

Також повідомлялося, що влада Індії думає про продаж РФ перспективних крилатих ракет BrahMos.