Знищують влучними пострілами: Сирський показав роботу артилерії князівської бригади (відео)

Аеророзвідка допомагає мінометним розрахункам бригади із Волині ефективно виконувати завдання на фронті.

Артилеристи бригади імені князя Романа Великого регулярно знищують ворога та демонструють успішні результати на фронті. Відео роботи підрозділу у Telegram 14 липня опублікував командувач Сухопутний військ ЗСУ Олександр Сирський.

Працюють мінометники у взаємодії з аеророзвідниками. Завдяки безпілотникам артилерія згодом здійснює точні постріли.

"Працює 14 ОМБр. Слава Україні", — йдеться у дописі.

Бригада імені князя Романа Великого у війні з Росією

Наприкінці 2014 року почалося формування 14-ї механізованої бригади на базі 51-ої бригади. Підрозділи бригади залучили до зимових боїв 2015 року за Дебальцеве. За свідченням Олександра Сирського, танки з 1-ї роти 14-ї бригади брали участь у прикритті військ, які виходили з району. Бійці успішно заманювали російську техніку у засідки та знищували з танків.

Частина з Волині успішно проявила себе у боях із російськими загарбниками у квітні 2014 року. У березні 2022 року підрозділ брав участь у важких боях за Макарів, що на Київщині.

У квітні 2023 року бійці звільняли населені пункти вже на східному напрямку. Волинські воїни показали як нещадно гатять по російських окупантах з БМП. Бійці Збройних Сил України не забувають й допомагати мешканцям прифронтових селищ.

Нагадаємо, наприкінці травня волинська тероборона знищила танк російських військ із гаубиці FH70. Влучний постріл зі 155 мм зброї дав змогу залишити росіян без танка, який був ретельно захований у лісі. Успішна операція була проведена спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції "Захід". Завдяки ефективній взаємодії вдалося виявити важку бронетехніку.