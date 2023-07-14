Погрожують і шантажують: мобілізованих ЗС РФ змушують підписувати контракти силою, — Маляр

За словами заступниці міністра оборони, для тих, хто погодився підписати контракт, передбачено заохочення. Так, їх звільняють від військових обов'язків на 1-2 доби.

З початку липня у військових частинах ЗС РФ, які перебувають на окупованих територіях України, мобілізованих примушують силою підписувати контракти з Міноборони Росії про проходження військової служби. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у себе в Telegram.

"При цьому в разі відмови підписання контрактів командири вдаються до шантажу підлеглих і прямих погроз утримання їх на передовій без ротації", — зазначила Маляр.

За її словами, для тих, хто погодився підписати контракт, передбачено заохочення. Так, їх звільняють від військових обов'язків на 1-2 доби. Це, як зазначила Маляр, є досить ефективним фактором в умовах відмови командирами надання відпусток навіть за сімейними обставинами.

Повідомляється, що військове керівництво Росії хоче створити для Кремля втішну статистику про темпи набору на контрактну військову службу.

Нагадаємо, що 14 липня американський генерал оцінив наступ ЗСУ. Кожен кілометр території дається ціною величезних зусиль для українських бійців, зазначив представник Пентагону Дуглас Сімс, оскільки Сили оборони просуваються замінованою територією і під безперервним вогнем.

Також льотчик літака штурмовика розповів про бойові польоти і загибель сина. Полковник Ігор Пархоменко на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну разом із сином Сергієм рятував український авіапарк, виводячи бойові літаки з-під ракетних ударів. У березні у Сергія Пархоменка народився син, якого він так ніколи і не побачив.