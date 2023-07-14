Україна отримає американські танки Abrams раніше, ніж передбачалося, — ЗМІ (відео)

За словами журналістів, окрім 31 танка Україна також отримає від США 8 ремонтних машин М88, які дають змогу евакуювати підбиті Abrams або ремонтувати їх прямо на полі бою.

Українські військові навчаються управлятися з американськими танками Abrams M1A1 на базі США Графенвер на півночі Баварії, Німеччина. Курс навчання триває 12 тижнів. Про це повідомляє ТСН.

За словами кореспондента Андрія Цаплієнка, раніше в США говорили, що Україна отримає танки Abrams тільки до вересня. Однак анонімний американський військовий на базі в Німеччині сказав їм, що це станеться значно раніше.

Журналіст зазначив, що на американській військовій базі навчається приблизно 1000 українців. Усі вони хочуть якнайшвидше повернутися додому, щоб битися з російськими окупантами.

Ба більше, як зазначив кореспондент, американські інструктори не лише навчають українських солдатів, а й самі переймають у них бойовий досвід. Однак найскладніша частина навчання — мовний бар'єр. Американцям для кожної кнопки доводиться малювати табличку з позначенням українською.

"Скоро Abrams будуть в Україні. Це нам підтвердили", — зазначив журналіст.

Також Цаплієнко заявив, що разом із танками українці отримають мінні трали. З їхньою допомогою Abrams пробиватимуться через російські укріплення і мінні поля. Крім того, Україна отримає 8 ремонтних машин М88, які дають змогу евакуювати підбиті танки або ремонтувати їх прямо на полі бою.

Україна скоро отримає танки M1A1 Abrams

Нагадаємо, що 22 червня голова МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що Abrams прибудуть до нових контрнаступів ЗСУ. За його словами, контрнаступ ЗСУ не варто розглядати як "останній і вирішальний". У питаннях постачання західної зброї в Україну, варто враховувати, що війна — це така штука, де варто "мислити на два-три кроки вперед".

Крім того, китайські ЗМІ 14 липня повідомили, що США хочуть передати Україні ЗРК MIM-23 Hawk. Комплекс Hawk може справлятися з ворожими крилатими ракетами і дронами-камікадзе. Його дальність ураження цілей — до 50 км.