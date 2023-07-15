"Забирає багато життів": переговори про закінчення війни в Україні ведуться щодня, — МЗС Німеччини

За словами міністра закордонних справ Німеччини, до 24 лютого багато країн намагалися вплинути на Росію, але безуспішно. Тепер головне — продовжувати надавати Україні військову допомогу.

Переговори про припинення повномасштабної війни в Україні не припиняються і тривають щодня. Про це сказала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на форумі газети Freie Presse у місті Хемніц, пише видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Бербок брала участь у заході з Володимиром Кличком, братом мера Києва Віталія Кличка. Один з учасників зустрічі запитав, коли настане відповідний час для переговорів. На його думку, жодна зі сторін не досягла військового прогресу.

"Тупикова ситуація щодня забирає життя багатьох молодих людей з обох сторін. Що довше триває війна, то більше наслідків для Німеччини. Коли настане відповідний час для переговорів?" — запитали у міністра.

За словами міністра, до 24 лютого минулого року багато країн намагалися запобігти великій війні й вплинути на Росію, але спроби виявилися марними.

"Це неправда, що ніхто не розмовляє один з одним. Щодня ми ведемо переговори про припинення війни. Важливо продовжувати надавати Україні військову допомогу. Кожне людське життя, яке ми врятували, коштувало поставок зброї. Без танків і ППО жертв було б набагато більше", — заявила вона.

З ким саме Німеччина веде переговори про припинення війни, Анналена Бербок не сказала.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті НАТО у Вільнюсі заявив про необхідність припинення поставок Україні зброї і якнайшвидший початок мирних переговорів.

В адміністрації президента США Джо Байдена раніше заявили, що не підтримували неофіційні переговори з Москвою.