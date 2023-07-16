"Набагато ефективніше ракет": РФ заявила про нарощування виробництва дронів "Ланцет" (фото)

Твердження РФ прозвучало на тлі заяви представника Генштабу Олексія Громова про те, що у противника залишилося близько 50 дронів "Ланцет". При цьому командир загону ударних БПЛА ЗСУ Ілля Шполянський розповідає — безпілотники РФ завдають українській армії значної шкоди.

Від початку війни виробництво безпілотних апаратів "Ланцет" зросло. Зазначається, що росіяни здійснюють виробництво цих апаратів у покинутих торгових центрах. Про це повідомляє російське видання "Вести".

У Росії було заявлено, що виробництво легендарних безпілотних літальних апаратів "Ланцет" збільшилося з початку повномасштабного вторгнення. Точна кількість вироблених апаратів не розголошується.

Пропагандистські видання стверджують, що одним із головних завдань розробників безпілотних апаратів "Ланцет" є забезпечення безперебійних поставок цих апаратів до російської армії.

РФ заявила про нарощування виробництва дронів "Ланцет" РФ заявила про нарощування виробництва дронів "Ланцет" РФ заявила про нарощування виробництва дронів "Ланцет"

Що кажуть в Україні?

Росія збільшує обсяги виробництва різних типів безпілотних літальних апаратів. Один із таких типів, відомих як "ZALA Ланцет", активно застосовується військовими силами Росії в конфлікті в Україні, завдаючи серйозної шкоди українській армії. Про це повідомив молодший сержант, командир загону ударних БПЛА в одному з видів Збройних Сил, ветеран Ілля Шполянський в інтерсью "24 каналу".

Згідно з його заявою, технології, що застосовуються в іранських безпілотних літальних апаратах, є простими, але ефективними. Через це Росії не складає труднощів масштабувати і обслуговувати подібні безпілотники.

"Зараз противник використовує "Шахеди" іранського виробництва та їхні російські аналоги "Герань". Це дуже успішні БпЛА у своєму ціновому сегменті, вони на порядок ефективніші за російські ракети, які відповідно коштують фантастичних грошей", — підкреслив Шполянський.

На думку військового, Росія у сфері масштабування виробництва БПЛА значно швидше розвивається, ніж західні країни.

"Їхні технології нижчого рівня і це не завжди погано. Тобто вони працюють за принципом — краще більше, але гірше, ніж одинично і якісно", — розповів Шполянський.

Скільки дронів "Ланцет" залишилося в РФ

11 липня представник Генштабу Олексій Громов заявив, що у російських військових залишилося лише 50 небезпечних дронів "Ланцет", проте надалі країна-агресор планує нарощувати виробництво цих безпілотних летальних апаратів.

За його словами, загалом у ЗС РФ був запас у 900 штук цих безпілотників.

Зі свого боку медіа Defence-Ua пише про те, що "Ланцети" з'явилися на фронті тільки влітку 2022 року. Однак уже восени російські військові почали їх застосовувати масово. На думку розслідувачів, це свідчить про те, що РФ встигла налагодити виробництво цього виду БПЛА.

Станом на лютий 2022 року ЗС РФ мали у своєму запасі від 50 до 100 "Ланцетів", а вже з літа змогли наростити виробництво цієї зброї. Як підрахували аналітики, якщо взяти початковою точкою липень 2022 року, то за 12 місяців РФ теоретично могла виробити 800 із 900 БПЛА. Таким чином за попередніми підрахунками, Росія виробляє на місяць у середньому до 65 таких дронів.

Що відомо про безпілотник "Ланцет"

ZALA Lancet (БпЛА "Ланцет") — це розроблений російською компанією ZALA Aero боєприпас, що боражує, та має кілька типів наведення. Швидкість польоту в повітрі може досягати до 300 км/год, а радіус польоту — до 40 км. Максимальна маса становить 12 кг. Цей безпілотний літальний апарат може бути використаний для створення повітряних мінних полів.

Нагадаємо, що 27 квітня президент Росії Володимир Путін провів нараду в індустріальному парку "Руднево" в Москві, де доручив налагодити масове виробництво нових безпілотників.

Тим часом у Росії обіцяють масово випускати ударні дрони "Охотник" у Новосибірську. Місцевий губернатор Сергій Сьомка припустив, що виробництво зможуть почати не раніше, ніж через кілька років.