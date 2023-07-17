Пошкодження, загибла сім'я і величезні затори: ситуація на Кримському мосту після вибуху (відео)

На опублікованих у мережі кадрах можна помітити певну "прогалину" в освітленні на мосту, а місцева "влада" закликає туристів обирати альтернативні маршрути проїзду на півострів

На території Кримського мосту в ніч на 17 липня було зупинено рух у зв'язку з надзвичайною подією — 145-а опора з боку Краснодарського краю обвалилася. "Глава" Криму Сергій Аксьонов у своєму Telegram-каналі поділився подробицями того, що сталося.

За інформацією місцевих ЗМІ, сталося це нібито внаслідок ракетного удару, адже місцеві жителі чули посеред ночі гучні вибухи, але "влада" півострова жодним чином це не коментує.

"З огляду на ситуацію, що склалася, прошу жителів і гостей півострова утриматися від поїздок через Кримський міст і з метою безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через нові регіони", — ідеться в повідомленні.

Вибухи на Кримському мосту: жертви та постраждалі

Унаслідок вибухів на Кримському мосту також є постраждалі та жертви. Telegram-канал Shot пише, що загинула сімейна пара — 36-річна жінка і 40-річний чоловік. Їхню 14-річну доньку екстрено госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Пізніше цю інформацію підтвердив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"Яка інформація є на сьогоднішній момент: постраждала дівчинка, поранення середньої тяжкості, перебуває вже під наглядом лікарів, на зв'язку з нею Андрій Олександрович Іконніков — міністр охорони здоров'я Бєлгородської області, у разі можливості, коли дозволять лікарі, ми одразу її перевеземо до нас у Бєлгородську область", — ідеться в повідомленні.

На Кримському мосту сталася НП, яка призвела до загибелі людей Фото: Telegram

Тим часом поруч із Кримським мостом було зафіксовано кілометрові затори, що значно ускладнює рух екстрених служб до місця інциденту. "Влада" вже створила оперативний штаб, який повинен буде боротися з наслідками НП.

У мережі також з'являються перші кадри інциденту, на яких можна помітити "прогалину" в освітленні мосту. На іншому відео звідти йде дим, але місцева "влада" так і не прокоментувала версію з обстрілом.

Вибухи на Кримському мосту: реакція української сторони

Українська сторона не пройшла повз цю подію і вже є перші коментарі від начальниці Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України "Південь" Наталії Гуменюк. В ефірі телемарафону вона поділилася своїм баченням ситуації.

За її словами, останні кілька днів було зафіксовано нетипово велике корабельне угруповання супротивника в Чорному морі, і частина з них були в районі Кримського мосту. Пов'язана ця провокація може бути із зерновою угодою, термін дії якої закінчується 17 липня, і вибухи в Криму останніх днів були очікувані.

"У принципі це і було створення певної напруги. Такої передмови для подальшого розвитку подій. Усе дуже схоже на конкретно зрежисований момент, коли нагнітається обстановка, говориться про ймовірну атаку з боку Сил оборони України та видається, що "бідненький Крим" буде страждати через те, що Україна поводиться надто агресивно, замість того, щоб забезпечувати безпеку зернової оборудки", — ідеться в повідомленні.

Спікер Головного управління розвідки Андрій Юсов виданню "Суспільне" також висловився з цього приводу. Він зазначив, що спецслужби не коментують інцидент і він може лише повторити слова свого начальника:

"Можна тільки процитувати слова керівника ГУР Кирила Буданова про те, що "Кримський міст — конструкція там зайва".

Нагадаємо, 9 липня вже повідомлялося, що Кримський міст "втомився" і рух морською переправою було зупинено. Представник окупаційної адміністрації Запорізької області попередив про те, що рух Кримським мостом зупинено в обидва боки.