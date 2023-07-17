"Зайва конструкція": у ГУР і ЗСУ прокоментували вибухи на Кримському мосту (відео)
За словами представника ГУР Андрія Юсова, пошкодження на мосту можуть ускладнити логістику окупантів, оскільки Крим використовується ЗС РФ як великий логістичний хаб для переміщення військ.
Російські окупанти можуть зіткнутися з проблемами в логістиці через пошкодження Кримського мосту. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Андрій Юсов у коментарі "Суспільному".
Так, півострів використовується окупантами як великий логістичний хаб для переміщення військ і засобів усередині території України. Ці логістичні труднощі є додатковими ускладненнями для окупантів і надають потенційні переваги для українських Сил оборони, зазначив Юсов.
"Зараз увесь світ бачить багатокілометрові затори та порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин цього — ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що "Кримський міст — конструкція там зайва", — заявив Юсов.
Вибух на Кримському мосту може бути провокацією росіян
В оперативному командуванні "Південь" вважають, що інцидент на Кримському мосту може бути провокацією з боку окупантів. Речниця відомства Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону вказала на зосередження корабельного угруповання в цьому районі та загальну напругу на тлі питання про пролонгацію "зернової угоди".
"Характерним є те, що за такого зосередження корабельного угруповання в даному районі та загальної напруги на тлі питання пролонгації "зернової угоди", створення подібних провокацій, про які дуже голосно одразу рапортує окупаційна влада Криму, є типовим способом вирішення питань країни-агресора", — зазначила Гуменюк.
Спецоперація на Кримському мосту
Агентство "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела повідомило, що атака на Кримський міст могла бути спецоперацією Військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки України (СБУ).
"Міст атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але врешті-решт це вдалося зробити", — повідомило джерело українським журналістам.
Вибухи на Кримському мосту — останні новини
Нагадаємо, 17 червня російські ЗМІ почали повідомляти про ймовірні вибухи на Кримському мосту. Спершу повідомляли про руйнування опор мосту, проте пізніше в Мінтрансі РФ повідомили лише про пошкодження дорожнього полотна і прольотів.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що під час передбачуваного вибуху зачепило автомобіль, що проїжджав поруч. Унаслідок цього загинули двоє дорослих (батько і мати), а їхню доньку доправили в лікарню.
Автомобільний рух мостом призупинено.