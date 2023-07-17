ЗСУ звільнили 210 кв. км на фронті: у Міноборони поділилися деталями контрнаступу

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, російські окупанти продовжують пошук слабких місць в українській обороні, але в результаті самі змушені відступати із зайнятих позицій.

Українські військові продовжують контрнаступ на всіх ділянках фронту і досягають нових успіхів. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр поділилася подробицями у своєму Telegram-каналі 17 липня.

Ситуація на фронті — Схід

За її словами, основні зусилля противника зараз зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Куп'янському напрямках, де тривають важкі бої. На останньому з кінця минулого тижня російські окупанти намагаються активно наступати.

"Наразі противник здійснює пошук слабких місць в нашій обороні, активно веде штурмові дії в районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл", — ідеться в повідомленні.

У ворога всього два завдання: спробувати повернути втрачені позиції і змусити українську сторону перекинути на цей напрямок додаткові резерви.

На Лиманському напрямку російські окупанти також провели спробу штурмових дій, намагаючись витіснити ЗСУ із зайнятих позицій, але безуспішно.

На Бахмутському напрямку також тривають наступальні дії. На південному фланзі протягом усього тижня українські захисники активно просувалися щодня.

За минулі 7 днів ЗСУ поліпшили оперативне становище і вирівняли лінію фронту на Бахмутському напрямку.

"Звільнено територію 7 кв.км. Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 31 кв. км", — йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті — Південь

Сили оборони тут також продовжують наступальні операції. Зокрема, йдеться про Мелітопольський та Бердянський напрямки, де вдалося досягти деяких успіхів.

За весь тиждень на певних ділянках було зафіксовано просування вглиб тилу противника від лінії української оборони. Звільнено 10,9 кв. км.

Окремої уваги вартий Таврійський напрямок, де за період з 10 до 17 липня українські захисники знищили 134 одиниці ворожої техніки, 36 складів боєприпасів та 2 склади з паливно-мастильними матеріалами.

Загалом втрати мають такий вигляд:

6 танків;

24 ББМ;

12 БПЛА;

2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація";

самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон";

5 гаубиць 2А65 "Мста-Б";

гаубиця 2С19 "Мста-С";

4 гармати "Гіацинт-Б";

5 БМ-21 "Град";

3 комплекси дальнього візуального спостереження "Муром-М";

4 гаубиці Д-30;

2 ЗРК "Бук";

2 ЗРК "Стріла — 10";

4 станції РЕБ;

переносна РЛС "Кредо-М";

2 автоматизовані станції постановки перешкод Р330 "Житель" і автомобільна техніка.

До всього цього, ЗСУ взяли в полон щонайменше 50 російських окупантів.

"За минулий тиждень в результаті наступальних дій загалом(схід і південь) звільнено майже 18 кв. км. В цілому звільнена площа за час наступу складає 210,5 кв. км", — підсумувала Ганна Маляр.

Нагадаємо, 16 липня повідомлялося, що ЗСУ зайняли частину села Старомайорське в Донецькій області. Це вкрай не сподобалося російським окупантам і вони зробили спробу нової атаки для повернення колишніх позицій, але безуспішно.