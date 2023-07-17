Аеророзвідка "Вовків" із тероборони допомогла артилерії ЗСУ знищити техніку РФ (відео)

Тероборонівці Прикарпаття фіксують пересування ворогів та передають координати артилеристам, а згодом відбувається ефективне знищення ворожих військ.

Підрозділ аеророзвідки "Вовки" 74-го батальйону 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщина успішно фіксує позиції російських військ та допомагає артилерійським підрозділам знищувати ворогів. У пресслужбі у Facebook повідомили подробиці.

На відео можна побачити, як проводиться аеророзвідка. У лісосмугах війська загарбників розташовують техніку. Тероборонівці фіксують пересування ворогів та передають координати артилеристам. Згодом влучними пострілами відбувається знищення бойових одиниць.

Внаслідок успішної координації підрозділів ворог зазнає втрат. Локацію, де відбуваються події, захисники не вказали.

Тероборона ЗСУ у війні з Росією

Тероборонівці 16 липня знищили комплекс відеоспостереження "Муром-М". Російська система здатна виявити людину на відстані до 10 км. За допомогою тепловізора "Муром-М" фіксує техніку навіть у темну пору доби.

Воїни тероборони 22 червня вирішили транспортувати російську техніку з написом "V" на броні для подальшого використання у боях із загарбниками. Захисники вирішили транспортувати російську техніку, яка згодом стане їм у пригоді. Ймовірно, завдяки цій БМП надалі буде знищена велика кількість російських окупантів.

У липні тероборона Прикарпаття знищила російську САУ "Мста-С". Екіпаж російської бойової техніки намагався зникнути з поля зору українців, але САУ успішно ліквідована артилерією у лісосмузі.

Нагадаємо, 15 липня у ЗСУ показали, як знищили танк РФ під Бахмутом. Українські бійці завдали кілька артилерійських ударів по цілі, після чого російський танк разом з окупантами загорівся. Після атаки з боку українських позицій окупанти на танку намагаються "втекти" в тил. Т-80БВ подолав відстань у два кілометри, після чого невдало заховався в кущах.