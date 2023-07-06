Галичани вийшли на полювання: тероборона Прикарпаття знищила російську САУ "Мста-С" (відео)

Екіпаж російської бойової техніки намагався зникнути з поля зору українців, але САУ успішно ліквідована артилерією у лісосмузі.

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Бійці 78-го окремого батальйону територіальної оборони міста Івано-Франківськ знищили САУ 2С19 "Мста-С". Про це 6 липня повідомили у пресслужбі у Facebook.

Російські загарбники заховали техніку у лісосмузі. Українські захисники зафіксували САУ та передали координати артилерії. Згодом військові завдали потужного удару.

Знищення російських САУ

Артилеристи 4 липня застосували HIMARS і спалили техніку росіян. Аеророзвідники оперативно зафіксували техніку окупантів та передали інформацію побратимам-артилеристам. Згодом реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS, які використовують українські війська, знищили САУ 2С1 "Гвоздика" та боєприпаси до неї, а також САУ 2С5 "Гіацинт-С" і РСЗВ "Град". Ця американська техніка найбільше лякає російських загарбників.

Також у червні артилерія ЗСУ ефектно знищила ворожу САУ "Нона-С". Російська бойова техніка намагалася швидко зникнути з поля зору українців, але була знищена артилерією у лісосмузі. Ворожа техніка швидко рухалася полем та намагалася сховатися у лісосмузі. Українські захисники зафіксували самохідну артилерійську установку. Згодом артилерія успішно ліквідувала техніку.

ЗСУ 19 травня знищили 6 САУ росіян на лівому березі Херсонщини. Як зазначила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, окупанти дуже нервують через анонсований контрнаступ української армії, тому активно ведуть розвідку в Херсонській області.

Нагадаємо, 5 липня бригада "Маґура" за допомогою САУ Paladin знищила танк Т-90М "Прорив" на Запоріжжі. Вижив лише один член екіпажу. Вдалий постріл вдалось здійснити завдяки аеоророзвідці — безпілотник помітив російський танк, який ховався у розриві лісопосадки. Ця важка бронетехніка вважається однією з найкращих у військах Росії.