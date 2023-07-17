"Не витримав навантаження": в СБУ офіційно прокоментували удар по Кримському мосту

У відомстві підкреслили, що норми міжнародного права дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога, елементом яких є "символ путінського режиму" в окупованому Криму.

У Службі безпеки України пообіцяли розкрити усі деталі щодо організації "бавовни" на Кримському мості після перемоги у війні з РФ. Про це відомо з коментаря речника СБУ Артема Дехтяренка "РБК-Україна", оприлюдненого 17 липня.

"Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження", — заявив представник відомства.

Дехтяренко нагадав, що норми міжнародного права, аналіз оперативних обставин та норми ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи противника. Кримський міст, побудований російськими окупантами, є одним з транспортних коридорів військових постачань для ЗС РФ.

Атака на Кримський міст: що вже відомо

Нагадаємо, 17 липня на тимчасово окупованому півострові пролунали вибухи. Повідомлялось про постраждалих та загиблих внаслідок удару по Кримському мосту.

Пізніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що внаслідок атаки загинули 36-річна жінка і 40-річний чоловік. Їхня 14-річна донька нібито була госпіталізована.

У Національному антитерористичному комітеті (НАК) РФ заявили, що Кримський міст атакували приблизно о 3:05 за допомогою двох українських надводних БПЛА.

17 липня в НАК заявили про порушення кримінальної справи за статтею про теракти. В СБУ відреагували на інцидент публікацією тематичного вірша.