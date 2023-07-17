Херсонська ОВА показала житлові квартали, зруйновані обстрілами військ РФ (відео)

Внаслідок обстрілу військ Росії постраждали мешканці Херсона. У двох жінок, 82 та 75 років, діагностували гостру реакцію на стрес.

Війська РФ 17 липня обстріляли житлові квартали Херсона. В Telgeram Херсонська ОВА опублікувала наслідки атаки.

На відео можна побачити, що місцеві мешканці збирають уламки. Люди, які спали у своїх оселях, ледве встигли врятуватися від обстрілу російських військ.

У двох жінок, 82 та 75 років, медики діагностували гостру реакцію на стрес. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Олександр Прокудін, керівник обласної військової адміністрації, повідомив в Telegram, що ворог 16 липня також завдав ударів по Херсону та області. Противник здійснив 89 обстрілів. Росіяни випустили 373 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 40 снарядів.

Контрнаступ ЗСУ: ситуація на Херсонщині

Сили оборони готуються до наступальних дій на Херсонщині. За словами полковника Нацгвардії Миколи Уршаловича, українська розвідка змогла виявити 393 цілі росіян. Спільними зусиллями ЗСУ та СБУ знищили частину з них. Українські війська й надалі чинять тиск на противника, ведеться активна розвідка та вогневе ураження на всю глибину оборони противника з метою підготовки районів і рубежів для наступальних дій.

Також дрон ЗСУ 13 липня зірвав переправу росіян під Херсоном. Двоє бійців військ РФ уже підпливали на човнах до правого берега Дніпра, де їх наздогнав український безпілотник. Один із росіян утік, кинувши земляка в річці.

Нагадаємо, у ДПСУ повідомили, що Херсонщині російські вояки на танку влетіли у стовп і втекли. Російські окупанти на броньованій техніці зрівняли загороджувальну огорожу, злетіли з дороги і зіткнулися зі стовпом.