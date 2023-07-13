"Народжений повзати плавати не може": дрон ЗСУ зірвав переправу росіян під Херсоном

Двоє бійців ЗС РФ уже підпливали на човнах до правого берега Дніпра, де їх наздогнав український безпілотник. Один із росіян утік, кинувши земляка в річці.

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Українські військові за допомогою безпілотного летального апарата ліквідували одного з окупантів, який намагався вплав переправитися на правий берег Дніпра. Про це у своєму Telegram-каналі написав український журналіст, головний редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

Двоє російських військових на човнах форсували річку, коли їх помітили бійці Збройних сил України. Вони відправили до місця переправи безпілотний летальний апарат із боєприпасами. Перший снаряд дрон скинув у воду недалеко від окупантів. Після цього вони прискорилися і досягли берега. Тоді дрон скинув другий боєприпас.

Після цього один з окупантів залишився лежати нерухомим, так повністю і не вибравшись на берег. Другий військовий навіть не став перевіряти, що трапилося з його бойовим товаришем і почав тікати. Ймовірно, цього окупанта міг поранити осколок, оскільки під час бігу він накульгував.

"Двоє "чапаївців" дуже хотіли потрапити на правий берег. Один — 200 (убитий, — ред.), другий — 300 (поранений, — ред.). Мораль: народжений повзати плавати не може", — підписав опубліковане відео Бутусов.

Українські військові знищили окупантів під час переправи через Дніпро Фото: Скрін відео

Раніше військові показали, як дрон Sirko допомагає ЗСУ знищувати окупантів. Він має можливість літати приблизно 90 хвилин, із запасом. Це залежить від погоди. У ньому є дуже чутлива камера, для первинної розвідки. Створити безпілотний летальний апарат такого рівня стало можливо завдяки стартапу Skyassist, над яким розпочали роботу ще в березні 2022 року.

На початку липня стало відомо про те, що український військовий винайшов "невидимий" наземний дрон, який підриває навіть танки ЗС РФ. Чотириколісна машина коштує всього 30 тис. грн і схожа на іграшку, але на ділі є небезпечною зброєю. Основна перевага "Сірка" в тому, що російські РЕБ не можуть його виявити.