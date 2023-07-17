Ставка на контрбатарейний вогонь: як змінюється тактика ЗСУ під час наступу, — ЗМІ

Українські військові мають сучасні станції РЛС, які разом із Excalibur, GMLRS і БПЛА дозволяють випалювати російську артилерію.

На фоні жорстоких боїв на передовій Україна докладає максимум зусиль, щоб придушити та знищити російську артилерію. Про це повідомляє The War Zone.

Українські військові продовжують наступ на російські позиції у спробах знайти прогалину в обороні. Разом з цим артилерія ЗСУ веде довгу гру за артилерійську перевагу. Як зазначають у виданні, велику роль в цьому відіграє контрбатарейний вогонь, а особливо спеціальні радари, які з високою точністю визначають позиції артилерії РФ.

В той самий час в окупантів спостерігається дефіцит станцій РЛС, які б дозволили атакувати українську артилерію у відповідь. Крім цього радіолокаційна станція є високотехнологічним виробом, тому РФ важко їх виробляти. Ба більше, російський пропагандист Олександр Ходаковський заявив, що артилерія ЗС РФ не може конкурувати з українською ні за дальністю, ні за кількістю засобів виявлення.

Також стало відомо про відсторонення командира 58-ї армії Південного округу ЗС РФ генерал-майора Івана Попова за доповідь міністру оборони Сергію Шойгу про погані можливості контрбатарейного вогню.

Україна використовує для знищення артилерії ворога ракети GMLRS або високоточні боєприпаси Excalibur. Захід передавав їх ЗСУ тисячами, а Штати ще з 2015 року постачає Україні контрбатарейні радари. Бійці поєднали це все з безпілотниками для спостереження за цілями й змогли досягти принципу "один постріл — одна ціль".

У виданні зазначають, що знищення артилерії не призведе до швидкого просування ЗСУ, проте сформує подальше підґрунтя для наступу,

Нагадаємо, 15 липня в ЗСУ опублікували відео, як було знищено російський танк Т-80БВ під Бахмутом.

Західні ЗМІ 15 липня писали, що ЗС РФ більше не мають переваги над ЗСУ в артилерійському вогні на Запоріжжі.