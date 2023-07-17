Атака на Кримський міст: Сальдо та Пушилін "відкрили кордони", щоб прискорити рух

Через вибух на Кримському мосту стало неможливим напряму дістатись з окупованого півострова на територію РФ. Тепер росіяни рухатимуться через території біля лінії фронту — це відсьогодні єдиний сухопутний шлях з Криму.

Очільники окупаційних адміністрацій Донецької та Херсонської областей Денис Пушилін та Володимир Сальдо прийняли рішення спростити рух окупованими територіями. Для цього подовжили час роботи контрольно-пропускних пунктів, встановлених на адміністративних та міждержавних кордонах. Про це повідомлено в Telegram-каналах ставлеників Росії на Донеччині та Херсонщині.

Володимир Сальдо, так званий "губернатор Херсонщини", опублікував "указ", в якому вказав про спрощення перетину КПП на кордоні Херсонської області й Криму. Зокрема, "у зв'язку з диверсійною атакою на Кримський міст" на деяких ділянках взагалі скасовують комендантську годину. Це дасть можливість пасажирам та вантажам рухатись цілодобово.

У документі колаборанта Сальдо вказано, якими саме перегонами рухаються відсьогодні пасажири та вантажі:

Джанкой – Чонгар – Новоолексіївка – Мелітополь;

Армянськ – Чаплинка – Асканія-Нова – Новоолексіївка – Мелітополь.

Альтернативний сухопутний шлях з Криму в Росію через окуповану Херсонщину

Денис Пушилін, так званий "глава ДНР", опублікував аналогічне повідомлення. В "ДНР" вводиться ряд заходів, які спрощують та прискорюють рух через кордон з РФ:

скасовується комендантська година; скасовуються перевірки на КПП; водії автомобілів будуть отримувати спеціальні СМС, в яких буде вказано, який маршрут безпечний.

Зазначимо, голови окупаційних адміністрацій прийняли свої рішення у зв'язку з вибухом на Кримському мосту, який стався зранку 17 липня 2023 року. Внаслідок вибуху пошкоджено два перегони мосту, тому став неможливим рух автомобілів з Кримського півострова в Краснодарський край РФ.

Нагадуємо, росЗМІ припускають, що атаку на Кримський міст могли здійснити за допомогою морських дронів, створених на основі модернізованих квадроциклів. При цьому стверджують, що уламки квадроцикла виявлено біля 145-ої опори мосту.

Євген Дикий, екскомандир підрозділу "Айдар", погодився: морські дрони дійсно могли атакувати міст. Однак він має ще кілька варіантів розвитку подій: можливе використання і БПЛА, і крилаті ракети, і автомобіль, начинений вибухівкою.