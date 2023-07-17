Вибух на Кримському мосту: Путін не контролює інформаційний наратив, — аналітик

За словами британського військового аналітика Шона Белла, відомості про інцидент на Кримському мосту вибуховою хвилею поширилися серед росіян. Кремль не може приховати військові прорахунки.

Контроль інформації був одним з основоположних елементів путінського режиму з перших років правління голови Кремля — чи то державні телеканали, чи то інтернет. Однак приховати від російського населення відомості про атаку на Кримський міст — важливий військовий об'єкт — вкрай складно, зазначає військовий аналітик Sky News Шон Белл.

Росіянам, які влаштувалися в Криму, тепер складніше виїхати назад, а повідомлення про атаку на міст вибуховою хвилею поширилися по всій території РФ.

Туристам, які люблять відпочивати на теплих пляжах Криму, доведеться переглянути свої плани. Рух ускладнено по обидва боки конструкції.

Відео, зняті на місці пошкоджень, свідчать про те, що частина автомобільного мосту була пошкоджена, хоча й не настільки значно, як після атаки в жовтні минулого року.

Хай там як, але в інтересах Кремля якомога швидше знову відкрити автомобільну частину мосту.

Кримському мосту військово-політичне керівництво РФ відводить важливу логістичну роль: по ньому перевозять військову техніку та особовий склад окупаційних військ. Руйнування цієї лінії постачання матиме прямий вплив на передовий потенціал ВС РФ.

До того ж міст ще й дуже символічний. Його побудувала пов'язана з Путіним компанія, й для президента РФ це предмет особистої гордості. Він же повторно його відкривав. Після потужного вибуху 22 жовтня Путін проїхав на "Мерседесі" відремонтованою ділянкою дороги.

Нагадаємо, що морськими дронами, які підірвали Кримський міст 17 липня, могли керувати по супутнику.

Також повідомлялося, що міст біля Кримського півострова міг підірвати дрон "шахед" із РФ. Таку думку висловив голова Одеської ОВА Сергій Братчук.