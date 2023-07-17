"Посадили на воду": Білорусь стверджує, що збила український дрон, — прикордонники РБ

У білоруському прикордонному відомстві вважають, що розвідувальний БпЛА незаконно перетнув кордон з території України. Його нібито виявили поблизу річки Дніпро.

Гомельські прикордонники начебто перехопили український дрон. Про це БЕЛТА повідомили в Державному прикордонному комітеті Республіки Білорусь.

За інформацією видання інцидент стався 16 липня у Брагінському районі.

"Прикордонники, які несуть службу на річці Дніпро, виявили безпілотний літальний апарат. Повідомляється, що дрон незаконно перетнув кордон з території України. З його допомогою намагалися розвідати прикордонну територію Білорусі", — пише БЕЛТА.

Білоруські прикордонники розповіли журналістам, що вони застосували радіоелектронну рушницю та припинили подальший політ українського безпілотника — квадрокоптер був примусово посаджений на воду.

За цим фактом у Білорусі проводиться перевірка.

Наразі Державна прикордонна служба України цю інформацію не коментує.

Заступник начальника Генштабу ЗСУ і командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв 10 липня повідомляв, що на кордоні з Білоруссю завершена перевірка наших оборонних спроможностей Північної операційної зони в межах Житомирського, Рівненського та Волинських напрямків.

"Адміністраціям та нашим воїнам визначені завдання щодо покращення оборонних рубежів та позицій. Незабаром, загрозливі напрямки будуть більш міцно прикриті відповідними інженерними загородженнями", — наголовував тоді Наєв.

Нагадаємо, 16 липня на російсько-білоруському кордоні підняли прапор РФ і ПВК "Вагнер". За даними аналітиків, прапор було піднято з боку траси Р43, по якій рухалася ПВК "Вагнер".

Раніше, 15 липня на території Республіки Білорусь було помічено велику колону легкових і вантажних автомобілів на номерах так званих "ДНР/ЛНР".