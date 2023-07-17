"Хочуть розгромити ЗСУ": на Куп'янському напрямку ЗС РФ перейшли у наступ, — Сирський
За словами генерала, на Бахмутському напрямку Росія перекидає додаткові сили. На Куп’янському ж ворог хоче продовжити наступ в глибину бойових порядків українських військ.
17 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що оперативна обстановка на Східному напрямку залишається складною, повідомляє Military Media Center.
За словами Сирського, на Бахмутський напрямок ворог активно перекидає додаткові сили й засоби. На цій ділянці фронту основу армії РФ складають частини повітряно-десантних військ.
На Куп’янському напрямку противник перейшов у наступ, росіяни поставили перед собою мету розгромити українські війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину бойових порядків.
"У таких непростих умовах відвідав бойові бригади нашого угруповання і зустрівся з командирами частин для корегування наших планів і вирішення на місці проблемних питань", — повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ.
Генерал зустрівся з військовослужбовцями у кожній із бригад. З командирами були прийняті необхідні рішення щодо стабілізації обстановки на Лиманському напрямку, продовження наступальних дій та утримання ініціативи на боці ЗСУ.
Командувач Олександр Сирський вручив кращим воїнам відзнаки, цінні подарунки та сертифікати грошових премій.
Нагадаємо, 17 липня у Міноборони поділилися деталями контрнаступу. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, російські окупанти продовжують пошук слабких місць в українській обороні, але в результаті самі змушені відступати із зайнятих позицій.
Раніше, 16 липня, повідомлялося, що ЗСУ зайняли частину села Старомайорське в Донецькій області. Це вкрай не сподобалося російським окупантам і вони зробили спробу нової атаки для повернення колишніх позицій, але не мали успіху.