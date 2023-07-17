"Хочуть розгромити ЗСУ": на Куп'янському напрямку ЗС РФ перейшли у наступ, — Сирський

За словами генерала, на Бахмутському напрямку Росія перекидає додаткові сили. На Куп’янському ж ворог хоче продовжити наступ в глибину бойових порядків українських військ.

17 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що оперативна обстановка на Східному напрямку залишається складною, повідомляє Military Media Center.

За словами Сирського, на Бахмутський напрямок ворог активно перекидає додаткові сили й засоби. На цій ділянці фронту основу армії РФ складають частини повітряно-десантних військ.

На Куп’янському напрямку противник перейшов у наступ, росіяни поставили перед собою мету розгромити українські війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину бойових порядків.

"У таких непростих умовах відвідав бойові бригади нашого угруповання і зустрівся з командирами частин для корегування наших планів і вирішення на місці проблемних питань", — повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Генерал зустрівся з військовослужбовцями у кожній із бригад. З командирами були прийняті необхідні рішення щодо стабілізації обстановки на Лиманському напрямку, продовження наступальних дій та утримання ініціативи на боці ЗСУ.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський Фото: Міністерство оборони України

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський Фото: Міністерство оборони України

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський Фото: Міністерство оборони України

Командувач Олександр Сирський вручив кращим воїнам відзнаки, цінні подарунки та сертифікати грошових премій.

Нагадаємо, 17 липня у Міноборони поділилися деталями контрнаступу. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, російські окупанти продовжують пошук слабких місць в українській обороні, але в результаті самі змушені відступати із зайнятих позицій.

Раніше, 16 липня, повідомлялося, що ЗСУ зайняли частину села Старомайорське в Донецькій області. Це вкрай не сподобалося російським окупантам і вони зробили спробу нової атаки для повернення колишніх позицій, але не мали успіху.