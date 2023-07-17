"Усі були живі": командир екіпажу M2 Bradley назвав переваги БМП зі США (відео)

БМП американського виробництва забезпечує максимальне виживання десанту та рятує екіпаж від влучань з різних видів зброї та наслідків підриву на мінах.

Військовослужбовець на псевдо "Сізий" розповів, наскільки бойова машина здатна впоратися з завданнями на фронті. У Telegram-каналі бригади "Маґура" опублікували відео розмови.

Командир екіпажу M2 Bradley зазначив, що БМП американського виробництва чудово демонструє себе у боях із російськими загарбниками. Одного разу техніка підірвалася на трьох мінах й увесь екіпаж вижив.

"Це дуже-дуже класна машина, живуча і бойова", – наголосив він.

"Сізий" зазначив, що екіпаж завжди виконувати завдання. Техніка завжди на передньому краї, адже українським піхотинцям потрібен надійний транспорт. Ця БМП, що забезпечує максимальне виживання десанту.

Він додав, що підрозділ немов сім'я, яку потрібно захищати. Боротьба з окупантами триватиме до перемоги.

"Треба викинути оцю нечисть з нашої землі", – додав військовий.

Характеристики броні M2 Bradley

багатошарова рознесена;

сталеві екрани;

алюмінієва броня корпусу;

Дно посилено сталевим листом;

Борт тримає 14,5 мм, лоб — 25 мм, підкаліберний бронебійний.

Нагадаємо, 14 липня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оцінив рівень захисту M2 Bradley. Він зазначив, що одну з БМП міг пошкодити танк Т-72. Влучання, ймовірно, відбулося з пострілу 125-мм калібру танка Т-72, але бойова машина витримала атаку. Фахівець звернув увагу на рівень захисту, адже не кожна техніка здатна з цим впоратися.

Також 30 червня боєць ЗСУ показав підбитий M2 Bradley, який продовжує працювати. За словами військовослужбовця, є багато історій про те, як військова техніка, надана Україні західними союзниками, допомагала бійцям вижити.