З прицілом на НАТО: Китай планує купувати турецькі оборонні компанії, – ЗМІ

На виставку озброєнь прибуде одразу 74 китайські компанії, які на думку турецьких аналітиків, будуть націлені на придбання компаній. Виробництво буде націлюватись на ринок НАТО.

На Міжнародній виставці оборонної промисловості IDEF 2023 зареєструвалось 74 китайські компанії і лише 5 американських. Китай планує викупати турецькі підприємства. Про це повідомляє Defense News.

На виставку озброєнь прибудуть високі делегації. повідомляє видання. Разом з тим турецькі видання вважають, що Китай планує придбати турецькі підприємства.

"Китайці приїдуть здебільшого з метою придбання турецьких компаній, які відповідають їхнім довгостроковим цілям", — заявив керівник видання TurDef Озгур Ексі.

Для КНР це буде вигідною інвестицію, бо вони привнесуть власні технології, натомість отримають дешеве виробництво в Туреччині. На підприємствах, за словами Ексі, будуть робити зброю за стандартами НАТО, на ці ж ринки і націлюватимуться підприємства.

Також деякі аналітики вважають, що китайські компанії прагнуть купувати невідомі широкому загалу підприємства, а компанії з другого ешелону. Пекин сподівається поєднати технологічні інновації з власною виробничою базою. Разом з тим китайський дипломат в Анкарі відмовився коментувати виданню ситуацію з чутками довкола придбання турецьких підприємств.

Нагадаємо, 10 липня ЗМІ писали, що вперше з часів холодної війни у НАТО узгодили дії на можливу атаку РФ.

Також у Держдумі РФ заявили, що Туреччина стає "недружньою" країною через передачу Києву командирів оборони Маріуполя.