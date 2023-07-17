Відволікають ЗСУ: в Міноборони пояснили активізацію ЗС РФ на Купʼянському напрямку (мапа)

За словами Ганни Маляр, кожен раз, коли ЗСУ перехоплюють ініціативу, окупанти намагаються атакувати на одному з 3 напрямків, щоб змусити Україну перекинути туди частину сил.

Російські війська відвертають увагу ЗСУ спробами розпочинати активні бойові дії на інших напрямках. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у телеграм-каналі.

Окупанти наступають на сході України з січня 2023 року. Активні бойові дії відбуваються на 4 напрямках:

Авдіївський;

Марʼїнський;

Лиманський;

Бахмутський.

Проте в залежності від оперативної обстановки, час від часу ворог активізується ще на 3 додаткових: Шахтарський, Купʼянський та Сватівський. За словами Ганни Маляр, так відбувається щоразу, коли Сили оборони перехоплюють ініціативу та починають просуватись вперед. Окупанти таким чином намагаються відволікти українські резерви.

Російські війська активізувались на Лимано-Купʼянському напрямку Фото: deepstatemap.live

"Власне, зараз те саме відбувається. Росіяни запанікували від нашого просування на Бахмутському напрямку. Бо воно, хоч і поступове, але щоденне і майже всі панівні висоти довкола міста ми зайняли", — додає Маляр.

Тому ситуацію заступниця міністра назвала передбачуваною. Активізація окупантів на Купʼянському напрямку відбувається вже не вперше, але безуспішно. Українські військові продовжують оборону.

Також Маляр додала, що після поразки РФ під Києвом, завдання ворога змінилось — вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 17 липня в ЗСУ заявили, що окупанти зосередили 100-тисячне військо на Лимано-Купʼянському напрямку для спроб атакувати ЗСУ. Таку ж інформацію підтвердив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, окупанти хочуть просуватись вглиб української території.