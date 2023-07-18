Турецький флот і страхові гарантії: зерновий коридор можливий без РФ, — Зеленський (відео)

За словами президента, Україна разом з ООН і Туреччиною самостійно здатні забезпечити роботу угоди. Голова Української зернової асоціації Микола Горбачов зазначив, що турецький флот і страхові гарантії від компаній могли б забезпечити безпеку зернового коридору.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що надіслав офіційні листи президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану і Генсеку ООН Антоніу Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або аналогічного варіанту в тристоронньому форматі. Про це повідомляють у Telegram-каналі президента.

За словами Зеленського, Україна разом з ООН і Туреччиною можуть самі забезпечити роботу продовольчого коридору.

Африка, Азія та Європа мають право на стабільність, тому всі мають думати про безпеку, щоб захиститися від російського божевілля, зазначив Зеленський.

"Українське продовольство — базова безпека для майже 400 мільйонів людей", — пояснив президент.

Він нагадав, що за підсумками Чорноморської зернової ініціативи приблизно 33 млн тонн агропродукції вдалося перевезти в 45 країн світу.

60% від згаданого обсягу поставили в країни Африки:

Алжир;

Туніс;

Лівію;

Єгипет;

Кенію;

Ефіопію;

Сомалі;

Судан.

Ба більше, українське зерно постачалося також до країн Азії:

Китай;

Індію;

Бангладеш;

Індонезію;

Пакистан;

Ірак;

Ліван;

Ємен.

Зеленський уточнив, що експорт зерна з України допомагає виживати жителям Ємену та Сомалі, незалежно від їхнього віросповідання чи етнічного походження.

Турецький флот може захистити українське зерно

Світовій спільноті потрібно знайти спосіб для постачання зерна з України на глобальний ринок без участі РФ. Таку заяву зробив голова Української зернової асоціації.

Микола Горбачов заявив про свою впевненість у тому, що Україна може експортувати зерно без участі РФ за умови міжнародної підтримки.

"Міжнародній спільноті, розвиненим країнам необхідно знайти спосіб для постачання зерна з України на світовий ринок", — заявив президент асоціації в інтерв'ю журналістам. Як таким способом забезпечення безпеки можуть виступати турецький флот або страхові гарантії компаній.

Горбачов спростував заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що Україна нібито не виконала важливу частину зернової угоди щодо постачання зерна бідним країнам.

Попри те, що 60% зернового експорту з України йде через європейські порти, "це ще не означає, що Європа — кінцевий споживач цього зерна". Президент асоціації також зазначив, що зерно з України годує близько 200 мільйонів людей за межами України.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомили про альтернативу зерновому коридору. Вихід РФ з угоди щодо зерна — ще не кінець для експорту.

Також повідомлялося, що РФ хоче домогтися більш сприятливих умов для постачання за кордон аміаку та алюмінію. Односторонній вихід РФ із "зернової угоди" призвів до зростання світових цін. Таким чином, Москва може повернути "Россільгоспбанк" у систему SWIFT на тлі відмови Києва від запуску аміакопроводу і вивезення металів, вважають опитані Фокусом експерти.