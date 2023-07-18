Кілька хвиль: російські окупанти атакували Південь України ракетами та дронами (відео)

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про пожежу, яка виникла внаслідок атаки БПЛА. Попередньо, без жертв.

У ніч на 18 липня російські війська атакували південь України дронами-камікадзе та ракетами. Про небезпеку Повітряні сили ЗСУ попередили ще 00:02 у Telegram.

"Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", — ідеться в повідомленні.

Потім уже о 02:29 було сказано про ракетну небезпеку й атаку дронів на деякі області України. Ба більше, під ракетний удар також могли потрапити центральні та східні регіони.

"В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях — загроза застосування ворогом ударних БпЛА. У Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Харківській, Кіровоградській областях — загроза застосування балістичного озброєння", — сказано в повідомленні.

Як заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер о 02:26, росіяни приготували кілька хвиль атаки.

"Країна-терорист атакує південь України ударними безпілотниками. Ймовірні кілька хвиль атак. Є також ракетна небезпека!" — заявив він.

Крім того, о 02:59 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що через російську атаку в області зафіксовано пожежу. Попередньо, без постраждалих.

Також у мережі почали з'являтися відео, на яких видно дим і чути постріли. Повідомляється, що вони були зняті в Миколаївській та Одеській областях.

Уже о 04:37 Повітряні сили ЗСУ оголосили про те, що небезпека минула.

Також нагадаємо, що дрони TORO ліквідували БМП разом із росіянами. Кілька російських військових їхали зверху на броні і постраждали від прямого удару дрона камікадзе, лише двоє з них змогли врятуватися втечею.

Крім того, 17 липня повідомлялося, що батальйон спеціального призначення "Дике поле" ефектно знищив танк окупантів. Російський танк зазнав значних пошкоджень унаслідок влучних пострілів українських захисників.