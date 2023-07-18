Вся увага на тактику: Україна прагне підірвати оборону РФ, – WP

РФ масово замінувала території на фронті, але українські військові мають обладнання для розмінування. Тому у США вірять, що ЗСУ пробʼють російську оборону.

Українське командування ще не використало більшу частину підготовлених бригад до наступу. Київ зосереджений на тому, щоб зламати оборону російських окупантів. Про це повідомляє The Washington Post.

ЗСУ намагаються послабити російську оборону — постійно завдаються удари по артилерії окупантів та проводяться роботи з розмінування великих мінних полів. Зазначається, шо темпи прогресу на трьох основних областях уздовж величезної лінії фронту викликають занепокоєння на Заході, що Україна не завдає такого потужного удару, як могла б.

Новостворені бригади навчені на Заході, щоб проводити комбіновані наступальні маневри. Також вони мають обладнання для розмінування. Анонімне джерело видання каже, що на Заході не недооцінюють ситуацію на фронті. Наразі Сили оборони акцентують на виснажені російських сил замість загальновійськових операцій, які складаються з великих маневрів танків, бронетехніки, піхоти, артилерії та авіації.

Без панування у повітрі українське командування наголошує, що потрібно берегти особовий склад. Україна не може собі дозволити використовувати тактику "м'ясорубки", як це роблять окупанти. Зараз штурми ЗСУ зосереджені на малих групах, бо великі колони часто фіксувались РФ.

Представники США кажуть, що вони очікують, що Україна все ж зможе пробитись крізь мінні поля та наблизитись до основних оборонних рубежів. ЗСУ мають діяти обережно, а також зберігати артилерію, щоб далі використовувати її у повну міць.

Нагадаємо, 18 липня в ISW заявили, що РФ намагається атаками на Куп'янськ відвернути увагу від невдач у Бахмуті.

17 липня ЗМІ писали, що ЗСУ змінили підхід до наступу на Донеччині, бо малі броньовані групи не є універсальними.