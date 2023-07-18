Велика Британія виділяє 3,3 млрд доларів для поповнення запасів зброї

Британська армія передала Україні сотні тисяч боєприпасів та ракет, тому треба поповнювати склади. На це Міноборони готове виділити мільярди фунтів.

Міністерство оборони Великої Британії планує збільшити витрати на поповнення запасів зброї відповідно до нового плану, який мають оприлюднити 18 липня. Про це повідомляє Defense News.

Оборонне відомство оновлює план реформування стратегії безпеки та оборонної політики через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. В ньому окрему увагу приділяють збільшенням витрат на поповнення запасів зброї.

Після завершення холодної війни Велика Британія недостатньо виділяла коштів на зброю, а після постачання допомоги України постало питання поповнення запасів. Наразі немає конкретики щодо того, куди витрачатимуть гроші. В липні Міноборони вже уклало контракт з BAE Systems на виготовлення 155-мм боєприпасів на 400 млн фунтів. Також вже поповнюються запаси ПТРК NLAW, які тисячами передавались Україні.

Новий план передбачає, що Велика Британія також збільшить інвестиції в стійкість і готовність своєї інфраструктури боєприпасів, включаючи складські приміщення. Окрім цього британці планують сформувати глобальні сили реагування, але без деталей щодо їхніх цілей.

"Глобальні сили реагування об’єднують сили з землі, моря, повітря, космосу та кіберпростору, щоб швидко реагувати на події в усьому світі", – зазначили в пресрелізі Міноборони.

Бен Уоллес заявляє, що документ дозволить залишатись країні в авангарді військового потенціалу та провідної держави в НАТО.

Нагадаємо, 18 липня ЗМІ писали, що Велика Британія вивчає трофейну російську техніку.

15 липня міністр оборони Бен Уоллес заявив про відставку.