Комбінована атака: по Кримському мосту могли вдарити підводними дронами REMUS 600, — ЗМІ

На користь такої версії свідчать кадри з відео, де британські фахівці нібито навчають українців керувати цими безпілотниками.

Російські служби, які займаються розслідуванням підриву Кримського мосту, розглядають варіант комбінованої атаки. Як повідомили 17 липня оглядачі видання "КоммерсантЪ", у першому ешелоні йшли безпілотники, створені на базі гідроциклів, а в другому "штатні засоби".

У матеріалі зазначено, що атаку організувала українська сторона, а як засоби ураження використовували начинені вибухівкою потужні цивільні гідроцикли темно-синього кольору, якими керували дистанційно. Крім них могли бути використані "штатні засоби", проте джерела видання не уточнили, про які саме засоби ураження йдеться.

На користь версії атаки гідроциклами свідчить той факт, що, судячи з відеозаписів із соцмереж, по них було відкрито вогонь, імовірно, з комплексу "Панцир". За іншими даними, атаку нібито було здійснено за допомогою британських морських підводних автономних автономних роботів REMUS 600 з додатковим навантаженням вибухівки. Однак офіційних коментарів російські відомства поки що не надали.

"Слідчі СК Росії продовжують роботу на місці події на Кримському мосту", — скромно повідомили російські ЗМІ.

Зазначимо, що в соцмережах ще минулого року з'явилося відео роботи британських фахівців із безпілотником REMUS 600. У коментарі автори публікації написали про те, що на кадрах зафіксовано підготовку українських військових з використання цих дронів. Тим часом усі посилання на першоджерело було видалено, а на YouTube відео також недоступне, оскільки пов'язаний із ним акаунт видалили.

Раніше повідомлялося, що на думку аналітика H I Sutton, Україна для атак на Кримський міст модернізувала звичайний водний мотоцикл. Однак оглядачі Defense Express поставили під сумнів цю версію, аргументувавши тим, що гідроцикл не може пройти кілька сотень кілометрів від місця можливого пуску до Кримського мосту.