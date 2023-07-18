"Історія повторюється": NYT про схожості Другої світової та війни в Україні

Нинішні бойові дії на Запоріжжі схожі з діями німців у 1941 році при вторгненні в СРСР. А на теренах Сіверського Донця знову відбувались запеклі бої та проходила лінія фронту.

На території України точились запеклі бої під час Другої світової війни. Повномасштабна війна дещо схожа на те, що було майже століття тому. Про це повідомляє The New York Times.

Механік-водій українського танка Олександр Шкаліков каже, що історія повторюється. Україна веде війну на тому ж ландшафті та з таким самим озброєнням, якщо взяти до уваги важку артилерію та танки, які досі визначають хід сухопутної війни.

Зараз, як і раніше, на полі битви грає вагому роль ідеологія. Росія фальшиво називає українську владу неонацистською. Так само найзапекліші бої тривають у схожих місцях. Зазначається, що оборона Києва у багато чому спиралася на досвід оборони часів Другої світової.

Одним із ранніх успіхів Німеччини стала битва біля Азовського моря в 1941 році, коли її війська просунулися від Запоріжжя до Мелітополя. Протягом трьох тижнів німецькі війська перекривали цю місцевість, щоб вийти на позицію для наступу на Крим і оточити червоноармійців у Херсонській області. Зараз Україна повторює цей сценарій, які має ізолювати російських окупантів у Херсонській області та створити умови для звільнення Криму.

"Історичні паралелі, на жаль чи на щастя, продовжують випливати на поверхню, — каже Василь Павлов, радник Генерального штабу України.

Коли нинішня війна повернула з Києва на схід, вона так само повторила битви Другої світової. Тоді, як і сьогодні, русло ріки Сіверський Донець стало лінією фронту — її високі береги та заболочені береги слугували природними перешкодами, під час битв за міста та села довкола.

Український військовий на кинутому російському танку в Сіверському Донці Фото: The New York Times

Нагадаємо, 18 липня в Міноборони назвали моменти, які ускладнюють контрнаступ ЗСУ. Серед них підготовка РФ до оборони.

Також 18 липня у ЗМІ писали, що Україна прагне підірвати оборону РФ, щоб прорвати оборонні рубежі.