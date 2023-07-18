"Наступають з суботи": у Міноборони розповіли про активізацію ЗС РФ під Куп'янськом (відео)

Заступниця міністра Ганна Маляр розповіла, що відвертати увагу наступом на інших напрямах — не нова тактика ворога, яка свідчить про паніку у російському війську. Водночас речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий закликав не боятися понад 900 радянських танків.

Наступ російських військ на Харківщині — це передбачувана реакція РФ на просування ЗСУ. Про це в ефірі телемарафону 18 липня заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Наступ ворога на півдні, зі слів чиновниці, свідчить про паніку російських окупантів. Вона зазначила, що Росія застосовувала таку тактику і раніше. Зокрема, загарбники зосередили сили на чотирьох напрямах — Мар’їнському, Авдіївському, Лиманському і Бахмутському, але регулярно активізувалися на інших напрямах.

"Це робиться для того, щоб розпорошувати нашу увагу і наші сили, щоб ми не могли сконцентруватися в тому місці, де ми здійснюємо наступ", — пояснила Маляр.

Заступниця міністра завірила, що попри постійні бої ЗС РФ не мають успіхів у просуванні. Вона розповіла, що загарбники наступають з суботи, тобто 15 липня. Стягнення сил під Куп’янськом, на думку Маляр, є відповіддю Росії на контрнаступ ЗСУ під Бахмутом.

"Зараз наші Збройні сили дуже мужньо там протистоять", — підкреслила чиновниця.

Маляр зазначила, що Україна оперативно реагує на зміни ситуації на полі бою.

Коментар Ганни Маляр (про наступ ЗС РФ на сході — з 4:52)

"Не вчора з’явились": у ЗСУ закликали не боятись ворога

Також ситуацію на Куп’янському напрямі прокоментував в ефірі "Радіо Свобода" речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він уточнив, що 100 тисяч ворожих бійців з’явилися там давно.

"Ця проблема не нова, не сьогоднішня, і Сили оборони вже багато місяців підряд не дають їм жодного прогресу і потужно наносять по них удари. Тобто це не вчора з’явилися 100 тисяч", — підкреслив Череватий.

Він розповів, що російські армійці, кинуті на Куп’янський напрям, не є якісно підготовленими та вмотивованими. Речник закликав не боятися гучної цифри.

"Так, воно (угруповання, — ред.) велике. Так, треба враховувати його розміри. Але ця цифра не є показником загрози чи причини страху, а навпаки — показником гордості за Сили оборони України", — заявив Череватий.

Також представник ЗСУ прокоментував дані про понад 900 ворожих танків під Куп’янськом. З його слів, йдеться про стару радянську техніку.

Нагадаємо, також 18 липня заступниця голови Міноборони Ганна Маляр розповіла, що сповільнює контрнаступ ЗСУ на півдні України.

18 липня речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий перерахував втрати ЗС РФ протягом однієї доби. Зокрема, російські загарбники залишились без танку Т-72.