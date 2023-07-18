Україна показала, як треба воювати у XXI столітті, — Бен Воллес

Міністр оборони Великої Британії вважає, що Україна показала прагнення вижити, для чого скасувала правила та норми мирного часу, щоб випробувати нову зброю та модифікувати зброю від союзників.

Українці показали, як потрібно воювати у XXI столітті й виявилися прикладом для багатьох інших народів. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє Sky News у вівторок, 18 липня.

Керівник відомства назвав Україну своєрідною "бойовою лабораторією". Він звернув увагу на те, що українські війська експериментують із новою зброєю і технологіями для боротьби з російськими загарбниками.

За його словами, Україна показала прагнення вижити, для чого скасувала правила та норми мирного часу, щоб випробувати нову зброю та модифікувати зброю від союзників. Такі нові ідеї, за його словами, пішли лише на користь.

"Вони стали бойовою лабораторією для своїх власних сил", — заявив Воллес.

Міністр наголосив, що українцям довелося піти на ризик і експериментувати з речами, про які вони могли не знати, чи ті взагалі працюють. Воллес висловив жаль, що Україні довелося воювати.

"Я шкодую через обставини, що так сталося, але це показало, як по-новому треба діяти на полі бою у XXI столітті", — зазначив він.

Заява Воллеса про Amazon

Керівник Міноборони Британії Бен Воллес заявив, що українці мають висловлювати більше вдячності, щоб переконувати політиків Заходу продовжувати допомагати Києву зброєю. За словами міністра, потрібно переконати деяких західних політиків продовжувати постачати зброю. Тому необхідно більше слів подяки.

Згодом він заявив, що його слова щодо "недостатньої вдячності" щодо України були викривлені. Воллес виправдався за свій випад про подяку Британії та запевнив в особистій підтримці України до кінця.

Нагадаємо, 15 липня британська газета The Times повідомила, що Воллес може піти з посади міністра оборони після заяв про "подяку" України. Одним із головних кандидатів на його посаду є Джон Глен, головний секретар Королівської скарбниці.