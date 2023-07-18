У Путіна визнали, що нічна атака ЗС РФ на Одесу та Миколаїв була помстою за Кримський міст

У Кремлі погодились, що запуск ракет та дронів-камікадзе на південь України у ніч на 18 лианя був "відплатою" за удар по мосту через Керченську протоку.

Прессекретар президент Росії Дмитро Пєсков прокоментував удари ЗС РФ по Одеській та Миколаївській областях. Про це йдеться у матеріалі "РИА Новости" від 18 липня.

"Пєсков ствердно відповів на запитання, чи сьогоднішні нічні удари є ударами відплати за Кримський міст. "Так", — сказав співрозмовник агентства", — проінформували журналісти.

У ЗМІ підкреслили, що у російському Міноборони пояснили обстріл півдня України "груповим ударом відплати високоточною зброєю". Нібито ЗС РФ знищували об’єкти, на яких готувались "теракти" проти Росії.

Нагадаємо, вночі на 18 липня російські війська атакували південні регіони України дронами-камікадзе та ракетами. В Одеській та Миколаївській областях було чутно постріли, а також здіймався дим. Небезпека зберігалась майже до п’ятої ранку.

В Офісі Президента пояснили, що обстріл підтверджує мету Кремля — голод та загибель людей, а також нову хвилю біженців.

Раніше, в ніч на 17 липня, вибухи лунали на Кримському мості. Представник ворожої влади підтвердив загибель двох осіб та госпіталізацію їхньої доньки. Поруч зі спорудою фіксували кілометрові затори.

Нещодавно прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков натякнув, що в разі дії "зернової угоди" в обхід РФ можливе виникнення "певних ризиків". Він це пояснив наближеністю зони реалізації домовленостей до передової.