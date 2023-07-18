"Захоплює дух": десантники зафіксували роботу ударного гвинтокрила Мі-24 (відео)

Зафіксувала ефектну роботу ударного українського гелікоптера Повітряних сил ЗСУ рятувальна парашутно-десантна група.

Екіпаж ударного гвинтокрила Мі-24 продемонстрував високий рівень професійності, здійснюючи маневр. Про це у пресслужбі у Facеbook повідомила 12 окрема бригада армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка.

У дописі зазначено, що зафіксували роботу гелікоптера рятувальна парашутно-десантна група. На відео український вертоліт здійснює кілька пострілів.

"Це краще дивитись з оригінальним звуком, захоплює дух!", – зазначили захисники.

Участь Мі-24 у війнах та збройних конфліктах у світі

Гелікоптер Мі-24 розробили у Радянському Союзі. Його основне завдання — підтримка піхоти під час бойових дій. Концепція Мі-24 передбачала тісну взаємодію не тільки з піхотними підрозділами та бронетанковими частинами під час широкомасштабного воєнного конфлікту другої половини XX століття.

Цей гелікоптер виявився одним із символів Війни в Афганістані. Саме завдяки гвинтокрилам цієї моделі широко застосовувалися під час різних воєн та збройних конфліктів, зокрема Нагірному Карабасі, під час бойових дій на Балканах, у Македонії. Мі-24 – перший в СРСР гелікоптер, створений фахівцями саме для забезпечення вогневої підтримки сухопутних військ.

З початком масштабного російського вторгнення Україна застосовує відповідні гелікоптери для боротьби з російськими окупантами на різних напрямках. До активної фази бойових дій українській гелікоптери Мі-24 брали участь у Миротворчих місіях в Африці, зокрема на території Ліберії та Демократичній Республіці Конго.

Нагадаємо, 9 липня видання The Wall Street Journal повідомило, що Польща таємно віддала Україні 10 радянських вертольотів. За інформацією американських журналістів, факт передачі цих озброєнь не був представлений публічно. У The Wall Street Journal зазначили, що ЗСУ використовують літаки і вертольоти дуже обережно під час контрнаступу, щоб уникнути втрат техніки.