США готують новий пакет військової допомоги Україні на $1,3 млрд, — Reuters

Києву планують передати американські дрони Phoenix Ghost виробництва AVEVEX, австралійські системи ППО, а також радари, датчики і системи аналізу.

США готуються найближчими днями оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,3 мільярда доларів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників.

"За словами однієї з офіційних осіб США, пакет озброєнь, про який раніше не повідомляли, охоплює засоби протиповітряної оборони, системи протидії дронам, безпілотники, які вибухають, і боєприпаси", — пишуть у виданні.

За інформацією журналістів, до нового пакета військової допомоги увійдуть:

засоби протиповітряної оборони L3Harris Technologies під назвою VAMPIRE;

два різних типи баражуючих боєприпасів — дрон Phoenix Ghost виробництва AVEVEX, приватної компанії в Каліфорнії, і Switchblade виробництва AeroVironment Inc;

системи протидії БПЛА виробництва австралійської DroneShield Ltd;

радари, датчики та системи аналізу.

Військову допомогу буде реалізовано в межах програми "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), яка дає змогу адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю в промисловості, а не вилучати її із запасів зброї у США.

Нагадаємо, після саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня союзники НАТО озвучили рішення щодо нових поставок в Україну військової допомоги. Зокрема, йдеться про передачу Києву пускових установок ЗРК Patriot, БМП Marder, танків Leopard 1A5, систем протиповітряної оборони NASAMS, а також артилерійських боєприпасів. Серед країн, які заявили про готовність продовжити постачання озброєння в Україну, — Німеччина, Велика Британія, Австралія, Франція, Данія і Норвегія.

Фокус писав 13 липня, що Україна вже отримала від Сполучених Штатів Америки перші партії касетних боєприпасів. При цьому, за інформацією ЗМІ, офіційні особи США не впевнені, що цей вид озброєння допоможе Україні значно змінити ситуацію на фронті .

Також Фокус повідомляв 12 липня, що країни "Великої сімки" (G7) пообіцяли надавати термінову військову допомогу Україні в разі нових військових атак у майбутньому. Київ зі свого боку зобов'язується провести реформи судової системи і цивільного контролю над армією.