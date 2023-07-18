"Робить те саме, що Гітлер": Зеленський пояснив, чому не хоче розмовляти з Путіним (відео)

Після Бучі з Путіним нема про що говорити, вважає Зеленський. Та прийде час і війна закінчиться шляхом дипломатії.

Президент України Володимир Зеленський 18 липня в інтерв'ю африканським журналістам заявив, що не готовий говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Він заперечив наративи і дезінформацію, які розповсюджує Росія, що в світі тільки країни Європи і США підтримують Україну.

"Таким чином вони ділять світ, немов на інших континентах – інші люди. Всі люди на землі не хочуть війни. Є нюанси. Ми по-різному можемо ставитися до війни. Але ми всі об’єднані тим, що війна — це зло, це — трагедія, це — страшний виклик", — сказав президент.

Зеленський зауважив що Росія весь час заявляє про нібито готовність до переговорів. При цьому окупаційні війська захоплюють Запорізьку АЕС та атакують енергетичну інфраструктуру України.

"Блекауту на цьому континенті не було за 100 років. Останній блекаут був при Гітлері. Він (Путін — ред.) робить те саме, що Гітлер. Шляхи захоплення України були ті ж самі, що і в фашистської Німеччини. Він зробив все те саме, тільки Київ не взяв", — додав глава держави.

Президент розповів африканським ЗМІ, що, деокуповуючи українські міста і села, там знаходять масові поховання закатованих українців. Після цього країн, які хотіли б хотіли схилити Україну до переговорів з РФ, стає все менше і менше.

Також глава нашої держави зауважив, що "не треба говорити з нами ультиматумами" і кулями.

"Всі були готові сприймати, що закінчення війни шляхом дипломатії при повазі до нашого суверенітету, але все одно у форматі дипломатії. А тоді ми зайшли в Бучу та знайшли масові поховання. Прийде час і війна закінчиться. Але з цією людиною говорити, ну вибачте", — заявив Володимир Зеленський.

Також під час зустрічі торкнулися питання припинення зернової ініціативи.

"Зараз зернова ініціатива. Де в цьому коридорі військо? Там зерно. Воно їде в Україну? Ні. Від цього залежить, чи буде голод у ваших державах? Так. Для чого він блокує?", — сказав президент.

Також під час цієї зустрічі президент нашої держави обговорив ядерну безпеку, членство України в НАТО та кластерні боєприпаси.

Зустріч Володимира Зеленського з представниками африканських ЗМІ

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що зерновий коридор можливий без РФ. За словами президента, Україна разом з ООН і Туреччиною самостійно здатні забезпечити роботу угоди. Голова Української зернової асоціації Микола Горбачов зазначив, що турецький флот і страхові гарантії від компаній могли б забезпечити безпеку зернового коридору.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомили про альтернативу зерновому коридору. Вихід РФ з угоди щодо зерна — ще не кінець для експорту.