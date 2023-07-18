Бронемашини M113, антидрони та боєприпаси: підсумки віртуальної зустрічі "Рамштайн-14"

Під час 15-го "Рамштайну" союзники України приділили увагу трьом складовим: боротьбі з російськими безпілотниками, постачанню бронемашин для піхоти ЗСУ та боєприпасам. Генерал Марк Міллі пояснив, що контрнаступ показав різницю між реальними боями та війною на папері.

У вівторок, 18 липня, відбулася чергова зустріч у форматі "Рамштайн", яка цього разу відбулася в режимі онлайн-конференції. Представники майже 50 країн-союзниць обговорювали зміцнення обороноздатності України. Трансляція велася в YouTube.

Основний фокус уваги був зміщений у бік нагальних потреб ЗСУ, таких як боєприпаси й антидронні системи, які також знадобляться і в довгостроковій перспективі.

Боєприпаси — терміново: підсумки "Рамштайну"

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що на зустрічі з учасниками міжнародної коаліції обговорили плани з нарощування виробництва в окремих країнах, а також на мультинаціональному рівні в межах ініціативи ЄС з випуску більшого обсягу боєприпасів.

17 бойових груп для контрнаступу

Голова Об'єднаного комітету начальників штабу США генерал Марк Міллі повідомив, що партнери України підготували 17 бригадних бойових груп для контрнаступу. Серед іншого, йдеться про чисельність військовослужбовців у 63 000. Водночас, за його словами, ЗСУ діють стримано та поступово долають російські оборонні редути.

Бронемашини М113 із країн Бенілюксу

У найближчому майбутньому на озброєнні Сил оборони України з'явиться нова партія бронемашин M113. За словами голови Міноборони Нідерландів Кайси Оллонґрен, це спільна ініціатива Амстердама, Брюсселя та Люксембургу.

Оллонґрен пояснила, що так в української піхоти з'являться додаткові можливості.

M113 оснащені системою озброєння, що керується дистанційно, і кулеметами.

"Рамштайн-14": антидрони й ударні БПЛА

За даними інформагентства Reuters, адміністрація президента США Джо Байдена скоро анонсує новий пакет військової підтримки для України на 1,3 млрд доларів.

Журналісти з посиланням на урядові джерела зазначають, що до нового пакету допомоги увійдуть засоби ППО, системи для боротьби з дронами, ударні безпілотники, а також боєприпаси.

Повідомляється про систему VAMPIRE, яку випускає компанія L3Harris Technologies і яка призначена для боротьби з наземними дронами та БПЛА.

У пакеті допомоги можуть бути два різновиди баражувальних боєприпасів: дрон Phoenix Ghost від компанії AVEVEX і Switchblade виробництва AeroVironment Inc.

Очікується, що австралійський виробник DroneShield Ltd надасть Україні низку протидронних систем: радари, датчики й аналітичні системи.

Контрнаступ ЗСУ: різниця між реальними боями та війною на папері

Генерал Марк Міллі пояснив, що поточний етап контрнаступу України "далеко не провальний", хоча просування все ж відбувається повільніше, ніж очікувалося.

За його словами, контрнаступ розпочався 5-6 тижнів тому. Низка військових випробувань, що проводилися до його початку, показувала певні рівні просування, однак поточне уповільнення пояснюється "різницею між війною на папері та реальною війною", зазначив Міллі на пресконференції.

Зустріч у форматі "Рамштайн", дивитися з 12:27

Ідеться про реальних людей у реальних бронемашинах, які розчищають реальні мінні поля та гинуть. "Коли це відбувається, підрозділи іноді сповільнюються, що правильно, оскільки потрібно пройти через ці мінні поля та залишитися живими", — пояснив Міллі.

Поки що висновки робити зарано, зазначив він, оскільки попереду ще багато зіткнень, і в ЗСУ є "значна бойова міць, яку поки що не пустити в дію".

Нагадаємо, що в Харківській ОВА пояснили активність ЗС РФ у районі Куп'янська. Очільник області Олег Синєгубов повідомив, що окупаційні війська на Куп'янському напрямку накопичуються безперервно, бо це пріоритетний напрямок для окупантів, де зосереджені важливі логістичні маршрути.

Також повідомлялося, що українські захисники перехопили ініціативу на Куп'янському напрямку, де окупанти намагаються наступати, але марно.