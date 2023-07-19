Росіяни з артилерії обстріляли село на Донеччині: серед поранених є діти (фото)

У прокуратурі Донецької області заявили, що внаслідок обстрілу ЗС РФ поранення дістали 5 осіб, серед яких однорічний хлопчик.

Російські окупанти ввечері 18 липня обстріляли село Желанне Перше в Донецькій області. Про це повідомили в прокуратурі Донецької області.

Повідомляють, що поранення дістали 5 осіб, серед яких однорічна дитина і 13-річний хлопчик.

У прокуратурі зазначили, що обстріл стався близько 19:30. Росіяни завдали удару по приватному сектору населеного пункту в Покровському районі. Передбачається, що атака відбувалася за допомогою реактивної артилерії.

"Прокурори Донбасу продовжують фіксувати кожен злочин, скоєний військами РФ проти цивільного населення", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що під вогонь росіян потрапили діти, які гралися у дворі одного з приватних будинків.

"Крім того, дістали поранення ще троє людей: дві жінки та чоловік віком від 34 до 62 років. Наразі всім постраждалим надають кваліфіковану медичну допомогу", — сказано у відомстві.

У повідомленні йдеться про те, що наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Росіяни з артилерії обстріляли село в Донецькій області Фото: Обласна прокуратура Донецької області

Нагадаємо, що в ОВА пояснили активність ЗС РФ у районі Куп'янська. За словами керівника Харківської області Олега Синєгубова, окупаційні війська на Куп'янському напрямку накопичуються постійно. Голова міської адміністрації Куп'янська Андрій Бесєдін зазначив, що сценарій повторної окупації міста українська влада не розглядає.

Крім того, "Медоїди", аеророзвідники механізованого батальйону 92 бригади, показали, як застосовують дрони проти російських окупантів.

"Сучасна війна неможлива без "пташок"", — ідеться в дописі.