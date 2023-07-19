Волонтери врятували двотижневе цуценя, яке потрапило під обстріл під Бахмутом (фото)

За словами журналістів, цуценя до Великої Британії забрав британський фотограф. Він хоче виховати з нього собаку-терапевта.

Під Бахмутом волонтери врятували двотижневе цуценя, яке потрапило під обстріл. Випадок стався ще в листопаді 2022-го року. Про це пише видання BBC.

Повідомляється, що собаку прихистив 25-річний британський фотограф Едвард Метьюз із Йорка. Він відвіз цуценя у своє рідне місто.

За словами фотографа, він уперше зустрівся з улюбленцем у Києві й одразу зрозумів, що хоче забрати його собі. Він сказав, що доглядати за такою красивою собакою — велика честь.

Метьюз розповів, що собаку на ґрунтовій дорозі підібрав його близький друг. Група волонтерів практично відразу після цього потрапила під обстріл. Собаку Чарлі довелося лікувати у квартирі неподалік Бахмута.

Пес Чарлі та Едвард Метьюз Фото: bakhmut_pup/Instagram

За словами фотографа, дивно, що собака так добре освоюється і впевнено поводиться, з огляду на те, що йому довелося пройти в перші тижні свого життя.

"Він добре освоюється, але дуже швидко втомлюється", — сказав Метьюз.

У матеріалі йдеться про те, що пес Чарлі став знаменитістю в певних колах у Йорку. Особливо серед української громади, з якою активно працює Метьюз. Господар пса розглядає варіант, щоб виховати з нього собаку-терапевта.

Чарлі цуценя Фото: bakhmut_pup/Instagram

За словами Метьюза, жителі Великої Британії мають пам'ятати, що багато проблем у країні, як-от зростання цін на газ, прямо або побічно спричинені вторгненням РФ в Україну.

"Ми повинні пам'ятати про першопричину цього і продовжувати підтримувати український народ, тому що, щойно ця війна закінчиться, ситуація покращиться", — додав Метьюз.

Нагадаємо, що у Львові з-під завалів дістали живого кота і віддали господині. У господині кота 6 липня через обстріл загинула мати. Однак вдалося врятувати собаку на прізвисько Альфа та кота Черчилля.