Атака на Кримський міст: аналітики з ISW розповіли, що буде з логістикою РФ

На одній із трас, яка є головною логістичною магістраллю окупантів, зафіксовано колосальну кількість аварій. Це ускладнює можливе постачання зброї та боєприпасів на фронт.

Сильні пошкодження Кримського мосту можуть значно позначитися на логістиці російських окупантів у південній частині України, яка тимчасово перебуває під контролем Кремля. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

За словами аналітиків, на трасі E58 Маріуполь-Мелітополь-Херсон, яку російські окупанти використовують як головну логістичну магістраль, зафіксовано численні затори та аварії. Усе це позначається на постачанні боєприпасів і пересуванні техніки. Відповідно, створює нові проблеми для ЗС РФ, які намагаються протистояти українському контрнаступу.

Також противнику довелося скоротити рух транспорту на контрольно-пропускних між Кримом і Херсонською областю біля Чонгара та Армянська. Виною тому сильна завантаженість дороги.

"Російська окупаційна влада також рекламувала альтернативні маршрути та зупинки вздовж них, щоб туристи могли проїхати з окупованого Криму через окуповані Запорізьку та Донецьку області — тилові райони в зоні бойових дій — і повернутися в Росію", — йдеться в повідомленні.

Для того, щоб частково розвантажити ділянку траси, росіяни взялися знижувати заходи безпеки через контрольно-пропускні пункти, зазначають аналітики з ISW. Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков навпаки заявляє про розробку урядом заходів безпеки, які повинні будуть нібито підвищити безпеку моста через Керченську протоку.

Усе це супроводжується критикою Кремля з боку російських блогерів. Вони незадоволені тим, як Росія забезпечила захист Криму і мосту.

Вибухи на Кримському мосту: що відомо

У ніч на 17 липня на території Кримського півострова, поруч із мостом пролунали потужні вибухи, внаслідок яких були помітні серйозні пошкодження. Після цього з'явилася інформація про двох жертв — подружня пара з Бєлгородської області, яка їхала відпочивати на окуповану територію. Їхня 14-річна донька дістала черепно-мозкову травму і була госпіталізована.

18 липня при цьому повідомлялося, що російська еліта в особі чиновників та олігархів досить спокійно сприйняла цю новину, адже вважають це очевидним фактом.

Також у РФ експерти оцінили вартість ремонту Кримського мосту після атаки. За попередніми прогнозами, на відновлення одного з пошкоджених прольотів необхідно 300 мільйонів рублів (понад 3 мільйони доларів), тобто загалом на ремонт необхідно 600 мільйонів рублів (понад 6 мільйонів доларів).