Вибухи на Старокримському полігоні: окупанти евакуюють місцеве населення (відео)

Окупаційна влада Криму планує евакуювати 2225 людей із сіл Кринички, Привітне, Айвазовське, Абрикосівка та розселити їх у школах.

В Кіровському районі тимчасово окупованого Криму планують провести евакуацію понад двох тисячі осіб із чотирьох населених пунктів внаслідок детонації складів боєкомплекту. Про це у Telegram-каналі повідомив Сергій Аксьонов, так званий керівник окупаційної адміністрації РФ.

З його слів, наразі функціонує оперативний штаб. На місці працюють усі профільні служби російських окупантів. Аксьонов зазначив, що в районі населеного пункту Первомайське та Старий Крим запустили рух з траси "Таврида" на стару дорогу.

У Telegram-каналі "ЧП/Симферополь" повідомили, що МНС РФ проводить евакуацію проводять із сіл Кринички, Айвазовське, Абрикосівка, Привітне. Загалом це близько 2225 осіб. Людей розміщуватимуть на території школи у Первомайському і школі в Кіровському. Організовано забезпечення гарячим харчуванням і всім необхідним.

Вибух на Старокримському полігоні

Вранці 19 липня на Старокримському полігоні біля села Кринички в окупованому Криму було чутно вибухи. У локації розташовувався склад боєприпасів російських загарбників, за повідомленнями очевидців, почалася детонація. У повідомленнях уточнили, що по Старокримському полігону прийшлося цілих три "прильоти". Вибухи на складі боєкомплекту чутно навіть у Феодосії.

У тимчасово окупованому Севастополі на території Криму також пролунали вибухи. Окупанти заявили, що над містом пролетіло 5 безпілотників.

Нагадаємо, 18 липня у Феодосії в окупованому Криму місцеві жителі повідомили про мінімум один вибух. За свідченнями місцевих жителів, сліди від російської ППО бачили на південному узбережжі Криму, а вибухи було чути ще й на східному.